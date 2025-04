Los ataques de Sánchez a la Justicia deterioran la democracia

El principio de separación de poderes es consustancial a la democracia liberal y al Estado de derecho. Se configura como un sistema de contrapesos para evitar la concentración en uno solo de ellos y, con ello, la posibilidad de cualquier forma de Gobierno arbitrario. Por ello, y como se desprende del artículo 117 de nuestra Constitución, todos los ciudadanos, y muy en especial el Gobierno, deben respeto y acatamiento a la separación de poderes, a la independencia de jueces y magistrados y a las decisiones que emanan de los órganos jurisdiccionales.

Sin embargo, un principio básico y esencial en nuestra democracia, que desde hace décadas ha interiorizado con normalidad la sociedad española, viene siendo quebrantado por quienes tienen la obligación de ser ejemplares en sus conductas y declaraciones. Especialmente, por el presidente del Gobierno de España, sus miembros, su partido y los grupos parlamentarios que le apoyan.

La campaña de descrédito de las instituciones judiciales que antes era propia de los separatistas, la lidera ahora el propio Pedro Sánchez desde la Moncloa. Prácticamente desde el mismo día en que irrumpió en el poder vía moción de censura, se iniciaron los ataques procedentes del mismo Poder Ejecutivo a la Justicia, que se han visto incrementados exponencialmente en esta legislatura desde la inconstitucional ley de amnistía, y después con los casos de corrupción que cercan al propio presidente del Gobierno.

Las disparatadas palabras de María Jesús Montero en un acto del PSOE son especialmente intolerables en una vicepresidenta del Gobierno, ya que unas declaraciones de ese tenor realizadas desde un alto cargo institucional no pueden considerarse solo una opinión personal, sino una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Y no, no ha sido un mero exceso verbal consecuencia del fragor de un mitin de partido, sino un ataque muy bien medido que redunda en el objetivo de deslegitimar al Poder Judicial ante las sentencias que se le avecinan al PSOE por supuestos casos de corrupción.

Tampoco se ha tratado solo de cuestionar la legitimidad de un fallo concreto, sino de un ataque directo a un principio constitucional básico, sin el cual no es concebible un Estado de derecho, como es la presunción de inocencia. Lo que añade todavía más gravedad a esas vergonzosas palabras de la vicepresidenta, que en cualquier Gobierno con un mínimo de sensibilidad democrática hubiera presentado su dimisión o hubiese sido cesada de forma inmediata. Pero con qué autoridad moral le hubiese exigido su salida del Ejecutivo un presidente que es el primero que desacredita al Poder Judicial.

Especialmente significativa ha sido la reacción rápida y sin precedentes de la carrera judicial y fiscal, que de manera unánime ha expresado su preocupación ante lo que considera un intento del Gobierno de Sánchez de deslegitimar las decisiones de los Tribunales de Justicia cuando estas no se ajustan a su conveniencia política. La contundencia de esta respuesta refleja la magnitud del problema y la creciente alarma dentro del ámbito judicial.

De hecho, los informes de la Unión Europea sobre el Estado de derecho en España de 2022, 2023 y 2024 vienen reflejando una preocupación por las frecuentes críticas a la Justicia procedentes del poder político. Pero incluso estos ataques sistemáticos a la independencia judicial por parte del Gobierno de Sánchez no se quedan ahí, sino que van acompañados de una estrategia de toma y control de las instituciones y un patrón de iniciativas legislativas diseñadas a la medida del Ejecutivo, con el objetivo de debilitar deliberadamente la separación de poderes.

Lamentablemente, Pedro Sánchez, con sus modos y maneras propios de un presidente de república bananera, ha instalado en España una inmensa anomalía democrática, una deriva autoritaria que, además, nadie ha respaldado en las urnas. Sin duda, el deterioro de las instituciones democráticas va a ser una de las peores herencias que dejará el sanchismo. Y será un Gobierno del Partido Popular el que emprenda las reformas y medidas de regeneración que, esta vez sí, necesita nuestra democracia.

