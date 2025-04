La pinza demoscópica de PSOE y Vox

PSOE más Vox, vade retro. Una coalición imposible. Menos cuando es posible. Por ejemplo, el pasado martes. Ambos partidos, con la abstención de Podemos y el voto en contra de los populares, sacaron adelante una iniciativa de los abascales con una enmienda de los socialistas para exponer a concurso el contrato sobre la realización de sondeos de opinión pública que hasta ahora viene llevando a cabo el Cemop mediante designación por consenso de los grupos parlamentarios antes de que Vox dispusiera del propio.

El Cemop es un centro de estudios, como indican sus siglas, del departamento de Sociología de la Universidad de Murcia que ya producía encuestas antes de que lo contratara la Asamblea Regional, bien por encargos diversos o por sus propios medios. Su actividad sirve, de paso, como trabajo de campo para los alumnos del departamento, que a diferencia de sus directivos, reciben emolumentos de la partida de 500.000 euros anuales que lo compromete a presentar informes trimestrales sobre tendencias de voto y de valoración de líderes así como sobre la preocupación general de los murcianos acerca de los asuntos generales y cuestiones que sugieren en cada momento los distintos grupos de la Asamblea.

La razón de fondo que expresa Vox es que Crespo es asesor del PP. Los datos del Cemop, que se obtienen con recursos públicos, le otorgarían una gran ventaja a la hora de aportar sugerencias al partido que cuente con su asesoramiento

Vox, fuera del consenso

Vox ha sido crítico desde siempre con el mantenimiento de ese contrato, y ha abogado por su cancelación, que era el sentido de su iniciativa de esta semana. El PSOE, que en su día contribuyó al consenso para realizar el encargo, se ha unido ahora a la oposición al mismo, pero moderando mediante una enmienda la radicalidad de la propuesta de Vox. Así, el Cemop producirá los tres barómetros que restan del actual acuerdo, y después el servicio deberá salir a licitación pública.

La abstención de Podemos, que ha facilitado la mayoría del PSOE más Vox, ha impedido la expresión gráfica del otro reverso: el PP más Podemos, que la habría impedido. De todos modos, la actitud de Podemos podría calificarse de ‘abstención activa’, ya que PSOE y Vox no alcanzan la mayoría absoluta, y solo su desentendimiento hizo posible que el PP quedara en minoría. De lo cual puede deducirse que tampoco a Podemos le parece imprescindible la colaboración del Cemop. Los podemitas justifican su posición en la sospecha de que lo que Vox pudiera pretender sea la sustitución del centro de estudios de la Universidad pública por el Observatorio de la Católica, la UCAM, que también aporta por su cuenta encuestas electorales.

Malestar compartido

No cabe duda de que lo que subyace en la actitud del PSOE y de Vox es un malestar compartido por el resultado de los sondeos, que al primero no le prestan indicios de arrancada y al segundo no le satisfacen en lo que ellos cifran sus expectativas mientras al PP ya le otorgan, como en el último, la mayoría absoluta. Pero los datos que refleja el Cemop vienen siendo, escaño arriba, escaño abajo, muy similares a los que proyecta tanto el Observario de la UCAM como algunas encuestas nacionales territorializadas.

Hasta hace poco existía un pacto no escrito por el que los dos directores del centro de estudios demoscópicos reportaban a cada uno de los partidos principales: Juan José García Escribano al PSOE, e Ismael Crespo al PP

Desde hace algún tiempo, y en previsión del actual escenario, el Cemop hace públicos los microdatos de sus trabajos, las tripas de sus estudios, a fin de demostrar que no hay alteración en ‘la cocina’. A su vez, sugieren que los partidos políticos podrían sacar provecho de esta transparencia, pues les permitiría identificar al detalle, tanto en segmentos de población como en espacios territoriales, los puntos clave de sus adhesiones y rechazos.

Los motivos de fondo

Aunque es natural que el descontento con las encuestas lo protagonicen las formaciones menos favorecidas, no es la solvencia de estos estudios lo que, en realidad, perturba a PSOE y a Vox. Aparte de que a tanta distancia de las elecciones es difícil calibrar su virtud, el enfado con el Cemop de ambas formaciones se remite a la falta de prudencia profesional de uno de los directores, Ismael Crespo. A continuación de uno de los barómetros más desfavorables para el PSOE se permitió hacer públicamente alguna bromita sobre el futuro de ese partido, lo que, como parece lógico, no cayó bien entre sus dirigentes. En cuanto a Vox, una de las quejas consiste en que Crespo no se corta para lanzar críticas contra ese partido en los medios audiovisuales en que se reclama su opinión, seguramente poco distintas a las que emiten otros sociólogos o periodistas, pero, aunque la libertad de expresión es sagrada, tal vez Crespo no ha calculado que cuando tienes un contrato de servicios, y más si es a dedo, no es conveniente descalificar a tus clientes.

El PSOE ha roto la entente a la vista de que tal vez Crespo pudiera haber rebasado la contención debida, o así lo apreció en su día el hoy secretario general, Francisco Lucas: "A lo mejor lo innecesario es el Cemop"

Pero la razón de fondo que expresa el líder de Vox, José Ángel Antelo, es que Crespo es asesor del PP. No está probado que esto sea así permanentemente, pero en determinado momento, cerca de unas elecciones, se pudo constatar que tenía una función remunerada que le hacía participar en reuniones estratégicas de ese partido. Naturalmente, Crespo es muy libre de trabajar para quien quiera si su contrato de profesor universitario no incluye incompatibilidad, pero es fácil deducir que el acceso a los datos del Cemop, que codirige, le otorga una gran ventaja sobre otros profesionales de su gremio a la hora de aportar datos y sugerencias al partido que cuente con su asesoramiento. Y esos datos, los del Cemop, son recabados con un presupuesto público.

Además, especialmente durante la novena legislatura, eran muy comunes las filtraciones previas a la exposición pública de las encuestas, de manera que éstas ya aparecían publicadas en algunos medios antes de que se entregaran al conjunto de los convocados en el lugar y hora precisos. Y esto, con tanta reiteración que este periódico tuvo que pedir amparo a la presidencia de la Asamblea.

Reparto de papeles

La actividad del Cemop no fue conflictiva en tiempos del bipartismo. Hasta hace poco existía un pacto no escrito por el que los dos directores del centro de estudios demoscópicos reportaban a cada uno de los partidos principales: Juan José García Escribano al PSOE, e Ismael Crespo al PP. La supuesta adscripción ideológica de

cada uno de ellos a los partidos en liza (García Escribano dispone de un amplio historial socialista previo) se presentaba como certificado de garantía de la neutralidad de los trabajos, pues ninguno habría permitido al otro una desviación de resultados por intereses de parte.

Sin embargo, hemos visto que el PSOE ha roto esa entente a la vista de que tal vez Crespo pudiera haber rebasado la contención debida, o así lo apreció en su día el hoy secretario general del partido, Francisco Lucas, quien a la reflexión irónica de aquél sobre que la persistencia de las expectativas negativas para el PSOE haría innecesaria la convocatoria de elecciones, replicó: «A lo mejor lo innecesario es el Cemop».

Camino del concurso

Si el próximo curso, como resulta del mandato del pleno del pasado martes, se abre un concurso para la contratación de una nueva encuestadora, es probable que el Cemop se presente, y hasta puede que lo gane, pues según fuentes del sector la financiación de estos trabajos, mientras los ha realizado el actual titular, es muy baja para las tarifas habituales de este tipo de operadoras. El problema es que el Cemop no es una empresa, sino algo así como un instituto público adscrito a un departamento universitario, de modo que dependerá de la amplitud de las bases concursales para que pueda encajar su oferta. Si en el pliego aparece la palabra ‘empresa’ es probable que la opción del Cemop (y la posible del Observatorio de la UCAM) queden excluidas, pero también sería indicativo de un apriorismo por parte de la institución parlamentaria.

En todo caso, si el Cemop renovara su contrato mediante concurso adquiriría mayor credibilidad, pues ya no dependería del humor de los partidos. Y, por su parte, la Asamblea Regional también daría ejemplo de lo que es propio que se haga desde las instituciones públicas, es decir, que éstas practiquen la igualdad de oportunidades para los agentes externos que operan en los distintos servicios.

La pinza permanente

Finalmente, lo que va quedando claro es que los discursos de ciertos partidos son tan flexibles como el bambú, valga la redundancia por el nombre de la calle de la sede central de Vox. Si el PP pactara los Presupuestos con el PSOE, menudo escándalo: tal para cual, las dos caras de una misma moneda, etc. Pero si Vox vota con el PSOE, o éste con aquél, resulta cosa normal en pura lógica parlamentaria. Y una lección para el PP:en cuestiones funcionales, la pinza PSOE/Vox solo acaba de dar su primer mordisco. Los pasillos de la Asamblea son propicios para insólitos intercambios.

