Luces de emergencia

Escribo desde la mesa del salón; tengo un ventanal a mi izquierda y la puerta de la terraza frente a mí, desde donde se ve el monte. Es por la tarde, hace viento, los cables de alguna antena dan contra una tubería cercana y el sonido que provocan es igual que los obenques contra el mástil de un barco; echo de menos navegar, hace buen tiempo, es hora de volver al mar.

En esa mesa desde donde estoy escribiendo tengo un frutero; hay aguacates, naranjas de hace más de seis meses y dos plátanos maduros. El olor me indica que es hora de tirarlos, aunque tengo un amigo que diría que están en su punto y otro montón de gente que me diría que es el momento de hacer un bizcocho con ellos. Muy poco debes conocerme si pretendes que haga un bizcocho, no me gusta el dulce. «Si me das a elegir» -como dice la canción de Los Chichos- entre dulce o salado, siempre elegiré salado. Desde donde estoy escribiendo esta columna, miro al techo y veo la zona cero de las goteras, la pintura se está quebrando y el techo se está abriendo, todo está rompiéndose, como yo desde hace unos meses. Queda rascar y darle una mano de pintura para que el techo quede como nuevo. En mi caso el arreglo no será tan fácil, pero estoy en ello.

Hace unos días me encontré con un antiguo compañero del colegio que no veía desde hace varios años. Me dijo algo a lo que le he dado vueltas: me lee de vez en cuando y para él escribo cosas muy tristes. Eso me llevó a pensar cuánto tiempo llevo escribiendo, sin ser yo nadie ni pretender serlo. La verdad es que no lo sé, no recuerdo la primera columna, ni cuando empecé a contar lo que viví a través de la enfermedad de mamá. Soy consciente de que me abrí en canal y me alegro haber conectado con personas que se sintieron y se sienten igual que yo ante la enfermedad y el duelo.

No me preocupa lo que piensan al leerme, quizás porque creo que no me lee nadie; cuando me siento a escribir estas líneas semanales lo hago para mí y para mi padre, al que le llevo el periódico cada domingo por la mañana. Nunca me dice nada, bueno, cuando hablo de política me da algún toque. Hace años que dejó de entenderme, yo a veces tampoco me entiendo.

Creo que he reventado, llevo tiempo intentando mantenerme y seguir sin darme una tregua, todos tenemos límites, me ha costado entenderlo. El cuerpo es sabio, o eso dicen, y yo también lo creo; me ha estado dando toques de atención, encendiendo las luces de emergencia, pidiéndome que pare, y esta semana he tenido que escucharme y escuchar a los que saben. Lo bueno de parar, he acabado dos libros: Los días Perfectos, de Jacobo Bergareche, sobre la correspondencia de dos amantes y lo necesario que es salir del tedio de la rutina de la vida y de la pareja. Este libro habla de Faulkner y su frase «entre la pena y la nada, elijo la pena», y de Luis, un periodista que todo lo que le pide a la vida es vivir un buen día, o un buen rato. Y el otro libro, La dulce existencia, el último de Milena Busquets, de Anagrama -a la mierda el boicot absurdo a la editorial-. Me encantaría irme de cervezas con Milena, charlar sobre el amor a la vida, al pueblo donde hemos veraneado, a nuestras madres, a los hombres, a la belleza, y reír hasta que nos echen del último bar. Porque ambas morimos por qué nos quieran, por caer bien o hacer gracia. Lo último que ha escrito habla de «la realidad y la ficción, y de cómo ambas mantienen una lucha encarnizada, de cómo los seres humanos necesitamos mezclarlas para sobrevivir». Un libro sacado del rodaje de la adaptación al cine de También esto pasará, al que llegué hace unas semanas en el momento adecuado. Cómo adecuada ha sido la llegada del último disco de Los Planetas, la revisión del Super 8 por bandas como Carolina Durante o Triángulo de Amor Bizarro. Siendo consciente de que tras mi opinión muchos seguidores planetarios me van a cancelar, me ha encantado el Super H. Larga vida a la música y los libros que anestesian.