"Bien jodidos" con los aranceles

Somos su casa. Leyendo un libro me aparecen los siguientes datos. En la boca, encías y dientes tenemos alrededor de diez mil millones de bacterias de unas doscientas especies y en cada gramo de tejido del intestino entre diez y cien millones de bacterias. Todo ese personal viviendo ahí dentro de nosotros, tan ricamente. ¿A que impresiona?

Desastre. Esta semana se ha caracterizado por el espanto creado en todo el mundo por el presidente de los EE.UU. con los aranceles. Y, por supuesto, el tema también afecta profundamente a la economía de nuestra Región, sobre todo en la exportación de vinos y productos agrícolas, pero también a otras industrias. Da pena escuchar a los empresarios que se lo han currado a fondo viajando por toda Norteamérica, presentándose en ferias, visitando distribuidores y grandes cadenas comerciales para colocar sus productos, manteniendo relaciones fluidas a toda costa, para que en un momento ese cavernícola color naranja se lo cargue todo.

Trump se abre a llegar a acuerdos sobre aranceles si le ofrecen "algo fenomenal". / EFE

A ver. Y, como dijo Feijoo el jueves, «A ver qué patriota español es capaz de defender ahora a Trump y de presumir de su amistad y de la concordancia con él en los temas políticos».

Efecto maldito. Un empresario de una pequeña industria vitivinícola de Jumilla le dice a un amigo suyo y mío por teléfono, el viernes por la mañana: «Estamos bien jodidos. El 70% de nuestra producción la vendíamos en tres estados del norte de Estados Unidos. En mi oficina casi todos hablan inglés».

Cine. He visto la película Emilia Pérez, ya saben ustedes, la de la mujer trans que interpreta Karla Sofía Gascón y que ha tenido tantos problemas por lo que ella había escrito en las redes hace años, por cierto, verdaderas barbaridades justamente reprobadas ahora por el personal. Pero yendo a la peli, les diré que toda la primera parte me ha parecido muy interesante, pero luego se convierte en un folletín y la cosa cambia, hasta que ya al final se arregla otra vez. Es una película curiosa, porque tiene un poco de todo, es un musical, una tragedia, un drama y más cosas. A mis cortas luces, lo mejor es la interpretación de Zoe Saldaña, que está que se sale. Le dieron un Óscar por este trabajo y es muy merecido.

Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña en 'Emilia Pérez'. / L. O.

Palabra poco usada. En un supermercado, ayudo a una mujer mayor a cargar en su carro de la compra unos cartones de leche que pesan mucho para ella. Cuando acabo, me dice: «Muchas gracias, caballero», y entonces me doy cuenta de que hace muchísimo tiempo que no escuchaba decir a nadie lo de «gracias, caballero», ni dirigido a mí, ni a nadie.

Charlas amenas. Tengo un amigo con el que suelo mantener largas conversaciones por teléfono porque vive lejos de Murcia. Es curioso cómo se puede pasar un rato estupendo, a veces media hora o más, hablando de cine, de literatura, de música, (a ambos nos gusta más Händel que Bach, aunque le reconocemos sus valores) de los hijos o los nietos, del precio de la vivienda, de Pedro Sánchez, de Trump, de lo importante que es el mar en nuestras vidas y de los buenos restaurantes. Solamente tenemos puesta una condición a estas conversaciones de tan largo recorrido, y es que, de nuestra salud, de las citas médicas y de las medicinas que tomamos se habla en primer lugar y no puede durar el tema más de cinco minutos. Después ya la cosa empieza con «¿Qué estás leyendo?» y sigue por los caminos que vayan surgiendo.

Reincidente. (Me lo manda un lector) Tres hombres de alrededor de sesenta años hablan en la ventana de un bar tomando unas cervezas. Uno de ellos dice: «Es que Paco no ha tenido nunca suerte con las mujeres. Que yo sepa, le han puesto los cuernos dos veces».

A medias. Leo en una revista especializada que Julio Iglesias ha declarado que de cintura para arriba está bien, pero que de cintura para abajo tiene 500 años. Menudo problema.

Elcomedordelasaves. En mi terraza dejo alimento para los pájaros y tengo un montón de clientes. Sobre todo, acuden gorriones, pero también verderoles, pajaritas de las nieves, alguna cabernera, aunque muy raramente, y también tórtolas y hasta un palomo de raza, que anda perdido, y que lleva su anilla en la pata. Este último es el que tiene siempre más hambre que ninguno y ha llegado a comer en mi mano. Se nota que está acostumbrado a la cercanía de gente. Los demás son muy escamones y suelen irse cuando me ven, pero cada día me están tomando más confianza, y yo me lo paso bien viendo tantas visitas a mi casa. Ya sé, ya sé, que estas son cosas de viejo, pero es que me voy haciendo mayor, qué le vamos a hacer.

Suerte. Es curiosa y buena la noticia que este periódico daba en primera página el viernes: «Casi 500 pymes de la Región venden sus productos a través de Amazon», y digo que es curioso porque no me imaginaba que el comercio electrónico tuviera ese auge en Murcia. Cada vez que paso por la autovía hacia Cartagena y veo el tremendo edificio del centro logístico de la empresa pienso que esta vez hemos tenido la suerte de que a Jeff Bezos se le haya ocurrido señalar en un mapa del mundo un pequeño lugar en el sureste de España y dijera: «Aquí, aquí me vais a poner un centro guapo», y, hala, dicen que ya van por 2.000 puestos de trabajo creados.

