La importancia de hacer nada

Del mes de abril se cantan alabanzas sin cuento. Abril siempre parece bueno, porque en él la primavera se viste de flores, y porque sus lluvias, si es que llueve, no inquietan a nadie. Además, abril significa Semana Santa y Fiestas de Primavera. Algunos llevan desde diciembre viéndose vestidos de nazareno, de huertano y de sardinero; llevados de una eterna impaciencia, se saca brillo al cetro y se plancha la túnica. El mes de abril goza de toda las simpatías, aunque mayo resulte más fiable.

No hacer absolutamente nada es un deporte del todo loable: mirar al techo sin mover un músculo permite pensar, analizar, curiosear, criticar, recordar, añorar, mirar, lo que no es poco. Hubo un tiempo, cuando surgían edificios como hongos en las ciudades, en que las clases pasivas gustaban de observar el trabajo de los obreros en todo tipo de construcciones, claro que entonces se construían pisos. Los hay que prefieren permanecer sentados en un banco de jardín al sol primaveral y desde allí ver pasar a la gente sin ver a nadie.

Llevado de mi natural vagancia, dediqué la espléndida mañana a pasear, sin prisa y sin pausa: el barrio del Carmen, el jardín de Floridablanca, el puente de los Peligros, con mirada nostálgica hacia un azud del río, en otros días de aguas vivas y hoy muertas, sin barbos contra corriente. Noté la ausencia de la lotería del puente y la falta de los vendedores de gafas de sol de antaño. Por la calle Trapería, descubrí sus losas centrales, guías -según dicen- para invidentes. Siguiendo su ruta establecida, caí en la cuenta que sólo llevan hasta un semáforo de la plaza Circular, junto al monumento al rey Sabio. Pasear por Alfonso X se ha convertido en un absurdo gracias a las casetas que lo pueblan un día sí y otro también. Su cacareada reforma no sirvió para nada, excepto para poner casetas. El hacerlo peatonal, aún menos, pues pasan los mismos coches de antes, a los que hay que sumar los patinetes y las bicicletas que lo transitan. Qué diferencia con el antiguo y añorado Tontódromo, poblado de mesas en su zona central en las que tomar el sol y una fría cerveza mientras se saludaba al personal que por allí transitaba. ¡Ah!, el Café-Bar de la juventud ida, con sus toldos y mesas arrinconadas hoy en un espacio irrisorio. Allí, sentado a media mañana, entre efluvios de orines rancios de noctámbulos amigos de rincones discretos, vienen a mi memoria los similares tufos que provenían de los extintos urinarios de la calle Echegaray, junto al Teatro Romea, calle adoquinada para castigo de señoras con zapatos de tacón que hoy preside un busto del premio Nobel.

Giovanni, su camarero, me trae amablemente el ejemplar del día de La Opinión, en sus páginas veo el cartel del Bando de la Huerta, obra del artista de moda en el caserón de la Glorieta, del ‘multidisciplinar’ Cristóbal Gabarrón; cartel anodino y triste, con tipografía cutre, sin gracia, escrita con rotulador edding de punta plana. ¿Qué criterios se siguen a la hora de encargar un cartel? Parece ser que los tiempos de sacar a concurso la realización de carteles y promociones municipales pertenecen al pasado. Habrá que registrar en los tiempos recientes del diseño gráfico en Murcia, por aquel entonces puntero en España, cuando la movida ochentera, los preciosos diseños realizados por Vicente Martínez Gadea, Javier González Alberdi, Julio García Abril, ‘El Dibujador’, ‘Tábano’, Ángel Fernández Saura, Párraga, Antonio Ballester, Pedro Manzano o Pedro López Morales entre otros, para observar que las comparaciones no son odiosas. No hacer nada da para hacer mucho, sobre todo para sacar conclusiones en esta flamante primavera, cuando los capullos de las flores rompen su cáscara, y la vida verde se hace a la luz celestial.

