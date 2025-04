Imberbeauty: "No entiendo cómo alguien puede gastar dinero en conseguir seguidores o ‘likes’"

Imberbeauty (Cristina Navarro). / L. O.

¿Quién es Imberbeauty cuando no está delante del móvil?

Soy la misma persona que cuando grabo, una mujer de lo más normal. Madre de tres hijos, esposa de Miguel y trabajo en una lavandería desde hace 17 años.

¿Cuándo y por qué empezaste a crear contenido en redes? ¿Y cuántos seguidores tienes ahora mismo?

Empecé en 2022 porque mi hijo me convenció de que comenzase. Pensé que haría tres vídeos y lo dejaría, pero aquí estoy, con más de un millón de seguidores.

¿Cuál ha sido el vídeo más viral o loco que has subido? ¿Cuánto alcance tuvo?

El vídeo más viral fue el del moño de Mickey Mouse, que tiene más de 100 millones de visitas en Instagram y casi 2 millones de me gusta.

He visto que hasta Rosalía te sigue… ¿Cómo llevas tener una comunidad tan grande?

No me creo ni yo que tanta gente me siga, pero me hace mucha ilusión. Mis nenas son lo mejor.

¿Se puede vivir de las redes? ¿Cómo le explicarías tu trabajo a un extraterrestre que no sabe qué es Instagram?

Sí, es posible vivir de las redes, pero yo actualmente lo compagino con mi trabajo. Para mí, las redes son un complemento.

¿Qué no puede faltar nunca en tus vídeos? Ese sello personal que siempre está.

Lo que no puede faltar nunca es empezar mis vídeos con ‘Mirad nenas’. Las veces que no lo he dicho, mis nenas me lo han comentado, ¡algo les faltaba!

Dime alguna marca con la que hayas trabajado y te haya hecho especial ilusión.

Una de las marcas con las que más ilusión me ha hecho colaborar es Loreal. Es una marca que he usado durante años, ¡y nunca imaginé trabajar con ellos!

¿Qué es lo más raro o loco que te ha dicho un seguidor?

Lo más raro que me han pedido es mi dirección para venir a verme a casa.

¿Tienes cuentas secretas para cotillear o stalkear?

Tengo mi cuenta personal desde hace años, pero no la uso para cotillear. ¡Por cierto, ahí fue donde empecé a seguirte a ti! (rie)

¿Qué piensas cuando ves a alguien comprando seguidores o likes?

No entiendo cómo alguien puede gastar dinero en eso, no le veo ninguna utilidad. Es como engañarse a uno mismo.

¿Hay algo que no mostrarías jamás en redes? ¿Dónde está tu línea roja?

No compartiría nunca la intimidad de mi familia. Eso es algo muy personal que prefiero mantener en privado.

¿Has vivido alguna vez el síndrome del impostor? ¿Cómo lo combates?

Lo siento todos los días. A veces no me creo lo lejos que he llegado. Me cuesta darme cuenta de lo que he conseguido.

¿Qué le dirías a alguien de Murcia que quiere empezar en redes pero no sabe por dónde tirar?

Que mientras se sienta cómodo con lo que hace, no le dé vergüenza subir vídeos y, sobre todo, que sea constante.

¿El mejor consejo que te han dado para moverte en este mundillo?

Que siga siendo quien soy y que no cambie nunca.

¿Recomiéndanos un perfil de la Región de Murcia que te inspire?

Si tengo que recomendar un perfil, siempre diría @achoesgratiss. Es lo más bonito que he encontrado en redes.

¿Hay alguna frase que te represente o te repitas a menudo?

‘Mirad nenas esta zagala’ es lo que más repito en mis vídeos. También la frase ‘Vamos al lío’.

¿Qué sueñas con conseguir algún día gracias a tu comunidad?

Sueño con trabajar con marcas grandes que he usado durante muchos años. ¡Eso sería increíble!

Si mañana desaparecieran las redes sociales… ¿qué harías con tu vida?

Seguiría siendo la misma, con mi trabajo y mi familia, que es lo más importante. Aunque eso sí, estaría un poco más aburrida. (rie)n