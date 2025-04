En Kafka en la orilla, el autor japonés Haruki Murakami describe el conflicto interior como esa tormenta que te persigue y cambia el rumbo, siempre haciéndose la encontradiza, hasta que caes en la cuenta de que esa tormenta eres tú y debes atravesarla, enfrentándote a un interior donde «no hay sol, ni luna, ni dirección [...] sólo una arena blanca y fina, como polvo de huesos».

Si a ese apocalipsis interior le añades la vida real, la cosa se vuelve aún más ingobernable. Se lo decía Mafalda a Susanita, llorando como magdalenas mientras veían un capítulo de telenovela, que en medio de ese drama de pasiones, el torbellino, los libretistas tenían la delicadeza de no mostrarnos la que les cae con la factura de la luz, el teléfono, impuestos municipales, gas... Se llama la vida real, y lloras más.

Hay un test para determinar si una narración es feminista, que es lo mismo que decir que es real, y es el test del porteo, que se hace la siguiente pregunta: ¿los personajes masculinos podrían hacer lo que hacen si tuvieran cuidados a cargo? Así, a bote pronto, el único que se me ocurre que podría encuadrarse sería Liam Neeson en Venganza. Que el hombre intenta, durante toda la película, recuperar a su hija; eso tiene que contar como cuidados.

Al torbellino de Murakami, en medio de la tormenta de facturas que te caen como el destino y teniendo que cuidar a alguien, se te añade un amigo, amiga, amigue que te explica lo que te está pasando, como si tú no lo supieras, y lo que debes hacer para salir de ahí. Es de entender que la vena de la frente se te ponga como la de un cantaor de flamenco, pero te callas. Te callas porque esa querida persona fue la que te avisó con un «amiga, date cuenta» en lo que te estabas metiendo, y lo único que te faltaba, con todo lo tuyo —el torbellino japonés que no cesa, la vida diaria que no para, los cuidados debidos y los consejos no pedidos— es que no vas a poder soportar un «te lo dije».

Así que cuando, con todo su papo de élite financiera, la banca JP Morgan ha dicho, no ya en medio de un vendaval de contradicciones internas, sino en el ojo de un huracán de pérdidas chorrocientomilmillonarias, que los modelos actuales no contemplaban las medidas aduaneras de Trump, a pesar de que él lo dijo por activa, por pasiva y por perifrástica, y ahora nos vemos en estas... Yo me he encomendado a la Virgen de Aranceli y les he mandado por exprés una caja de tila, menta y poleo, porque no puedo darles mejor consejo a todos esos señores que se creen tan listos que no vieron lo que nosotros, los tontos, vimos venir de lejos.

