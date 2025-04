Aranceles, Ghibli y 'prompts'

Aranceles, Ghibli, abril, cerral. Ahí vamos. Atravesamos marzo saliendo de la nube negra y lluvias para que nos llegue un esperado abril soleado y luminoso, pero vuelve a ser un precioso engaño del destino. Como parece casi todo en este tiempo de cambios geopolíticos. La globalización se hace viejita y nos trae la época de los aranceles, palabro para marcar una época. La guerra arancelaria será el título del tema en los libros de Historia, si es que se siguen haciendo libros en el futuro. Dice ChatGPT que sí, que se seguirán publicando libros porque la narración es esencialmente humana; los formatos evolucionarán y siempre habrá coleccionismo por nostalgia y la necesidad de estructurar el conocimiento. Hasta aquí, bien. Pero luego nos mete que la IA será autora, «aunque el papel de los humanos seguirá siendo valioso». Ya nos van metiendo Terminator en las respuestas. Seréis valiosos, tranquilo.

La relación con la IA ha empezado. Un meme revelador es la imagen de un humano amenazado por un robot, mientras otro le dice que no le mate, que en los comienzos daba las gracias a las respuestas de la IA. Ese «aunque seguiréis siendo valiosos» me ha generado amabilidad eterna a la IA. Si antes nos vigilaba el poder, ahora nos vigilan las inteligencias artificiales, y de alguna forma nos tendrán que devolver el coñazo que les hemos dado convirtiendo imágenes al estilo Ghibli. La clave está en el prompt. No hablo de lograr la imagen ‘japo’ que buscas, que no es fácil, hablo de la vida en los próximos tiempos. Al final, ser de letras nos valdrá para llevarnos mejor con la IA.

El prompt es el texto que le colocas a la IA para pedirle lo que quieres. Un mundo de palabras para conseguir justo lo que quieres. Para un buen prompt no es solo necesario dominar el lenguaje, ser lo suficientemente descriptivo, es imprescindible saber qué quieres, algo que los humanos no siempre sabemos. Incluso, soy de este equipo, es una buena cualidad en muchas ocasiones.

Mejor saber lo que no queremos, como decía ‘El Cantante’. Como saber que la luz de abril puede ser un enorme engaño, un quiebro al mundo que nos atosiga con guerras y años distópicos. No nos queda otra que aprovechar esos rayos de luz de Murcia en su mes preferido para anestesiarnos. Sabemos lo que no queremos, de momento. Y dice la IA que seguiremos siendo valiosos dentro de un siglo. Respiren.

Vale.

