José Luis Galindo: el presente del pasado

Sería hacia 1978 cuando mi mujer y yo adquirimos la primera obra de nuestra colección. Se trataba de un dibujo de José Luis Galindo y se lo compramos a Ángel Pina, que por entonces llevaba la galería de arte Acto, un espacio prematuramente ‘emergente’ al haberse caracterizado por exponer y vender, sobre todo, artistas españoles de vanguardia.

Ahora (casi cincuenta años después), no sólo siguen proliferando como setas los autodefinidos espacios ‘emergentes’, sino que ya solo los hay (oh, paradojas del destino) con esa arcaizante y enmohecida condición, haciendo que ese otro tipo de arte, digamos más puro, o más sustancial, haya pasado al peor de los olvidos o, a lo sumo, a algún oscuro y polvoriento rincón en las también agonizantes tiendas de antigüedades.

Pero ¡ojo! no todo está perdido. Quizá nuestros políticos actuales comienzan a despertar y van descubriendo, aunque sea muy lentamente para no soliviantar al mundillo ‘emergente’, que el arte no solo tiene que emerger, sino también perdurar. Todo esto lo digo por la gran exposición que se le dedicó no hace mucho a Mariano Ballester, así como sobre la actual exposición en El Almudí dedicada al pintor José Luis Galindo y que puede contemplarse hasta finales de este mes.

Evidentemente, ese emblemático espacio debería ser un lugar reservado para las grandes exposiciones y, sobre todo, para la revisión de aquellos autores que ya sufren el paso del tiempo. Para emerger ya contamos con Verónicas, San Esteban, los Molinos del Río, el Cuartel de Artillería, la Cárcel Vieja, las salas de la Universidad… y hasta con las obras de algunos performánticos derribos.

He comenzado hablando de una época algo lejana, en la que el apellido Galindo sonaba en los círculos artísticos, pero, desgraciadamente, aquel nombre fue desapareciendo de nuestras conciencias sin ruido, disolviéndose poco a poco, como un azucarillo, en ese ‘café con leche para todos’ que fue en lo que se convirtió la trepidante y abrumadora marcha del arte en nuestra región.

Sin embargo, desde hace algún tiempo y con ese algo que tiene de ‘mago de la lámpara’, el pintor Alejandro Franco comenzó a remover esas empantanadas aguas del olvido y fue convocando en el estudio de Galindo a distintos gestores culturales de la ciudad para mostrarles aquella obra, aún inédita. Pasaron Manuel Fernández Delgado, Victoria Clemente (comisaria de la muestra), Mamen Navarrete... hasta que, por fin, todos volvimos a encontrarnos cara a cara con la obra de este pintor.

Distopías, que así es como ha sido titulada la exposición, recorre los últimos veinte años de su producción (que no de su vida, ya que desde finales del siglo pasado el pintor dejó de pintar). De nuevo podemos acercarnos a una obra que consideramos muy personal, coherente y sincera.

Lo demás… pues sólo a cada uno nos corresponde sentir aquello que nos diga y, claro, aquello que estemos dispuestos a oír.