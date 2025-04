El futuro del trasvase | Confuso porvenir

El tema no se agota ni se agotará en sí mismo. El futuro del trasvase Tajo-Segura es algo de lo que se habla y se seguirá hablando hasta vayamos a saber cuándo. Es capital para una buena parte de España. O la que aquí más importa. Como también lo hace en las comunidades vecinas. El agua es lo que tiene: es imprescindible para la vida y, además y en nuestro caso, para el desarrollo de la primordial actividad económica que es la agricultura. A veces menospreciada y otras criticada. Nunca suficientemente ensalzada, al menos para quienes tienen intereses en ella (que es una porción notable de la población).

El caso es que se celebró el Día Mundial del Agua y después el 46 aniversario de la llegada del agua del Tajo al Segura. Con ambos motivos se volvieron a dar una y mil vueltas al asunto sin propuestas novedosas para garantizar que esos dos millones y medio de personas que, se dice, viven gracias al canal, tengan asegurado su futuro y su bienestar, cosa que, se insiste, de otra forma sería imposible.

En el histórico diálogo de sordos sobre el trasvase, los acérrimos de su mantenimiento intocado encuentran nuevo argumento en los 35.000 hm³ de agua que hay ahora almacenados en toda España tras las largas lluvias de este invierno. Y, también, en que la cabecera del Tajo tiene 1.395 hm³ embalsados, superando en 95 el nivel en el que es posible enviar 60 en abril para regar el Sureste.

Pero los números pueden ser engañosos. Por un lado, las tremendas lluvias de este invierno son inusuales y rompen la tendencia registrada en los últimos años: desde 1980 se ha producido una reducción de más del 12% del agua disponible en los ríos españoles. La disminución, guste o no, es la tónica dominante por mor del cambio climático convertido ya en crisis: desde hace dos décadas ha sido constatable el aumento de periodos de sequía, con alguno de ellos extremo, como bien se sabe en todas las zonas de regadío.

Afortunadamente, quedan atrás los tiempos en que un consejero de Medio Ambiente decía: «Una lechuga es más ecológica que un pino» (Antonio Cerdá), y otro del mismo departamento mantenía que «La agricultura no supone ningún problema, es parte de la solución» (Javier Celdrán). Mal que bien y aunque sea con la boca pequeña, se reconoce ahora que la desalación es la única posibilidad realmente existente para paliar el imparable e inevitable descenso de los caudales trasvasables.

Aferrarse a la eternidad e intangibilidad del trasvase parece algo fuera de lugar tal como están las cosas... y como van a estar en el futuro previsible. Las sequías, cada vez más duraderas e intensas desde finales del siglo pasado, requieren respuestas más previsoras e inteligentes que declaraciones de guerra del agua de parte castellanomanchega y del lado levantino. Hay que recordar el periodo en el que el canal estuvo cerrado gobernando M. Rajoy: parte de la solución vino del agua desalada de las plantas instauradas por la denostadísima Cristina Narbona en su etapa ministerial.

Desde entonces, debería haber quedado meridianamente establecido que, con la creciente escasez de caudal en todos los ríos –por muchas excepciones climáticas que haya como la de este invierno– la única esperanza a largo plazo para el regadío levantino es la desalación. Cuya extensión debería avanzar a un ritmo mucho mayor que el que trazó Teresa Ribera y continúa Sara Aagesen. No parece muy inteligente ni productivo combatir esa política con cálculos numéricos cada vez más complejos de hectómetros cúbicos traídos o llevados y con lemas dignos de camisetas playeras para adolescentes.

Lo anterior no significa renunciar a lo que haya disponible (por ejemplo, a las actuales reservas del Tajo tras las lluvias), pero tampoco rasgarse las vestiduras porque, supuestamente, se niega al Levante un agua que ya no cae, como muestra el descenso notabilísimo de la pluviosidad desde hace 50 años. Empecinarse en mantener un statu quo que hace tiempo ya no es tal solo sigue la tradición demagógica de la gestión del agua en Levante. Si continúa, augura un confuso porvenir.

