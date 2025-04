En defensa de la Banda Municipal de Música de Lorca

Apenas han pasado 15 meses desde que la histórica Banda Municipal de Música, fiel exponente de la cultura musical de Lorca y la Región de Murcia, desayunó con el finiquito de las actividades musicales anuales, ordenadas por el equipo de Gobierno del PP y Vox. Como director jubilado de la citada banda, con una estancia de 52 años como funcionario -de los cuales 40 lo han sido como director-, asisto a un panorama cuanto menos extraño, pues no llego a entender como después de casi 100 años de historia puede tomarse una decisión de este calibre de forma totalmente arbitraria. No puedo explicarme como se menosprecia una banda municipal que, al menos hasta septiembre de 2024, ha contado con músicos funcionarios, contratados y gratificados que cumplían con las tareas y programación íntegramente encomendadas por el Ayuntamiento de Lorca. Debo señalar que no puedo entender como se ha puesto el punto final a una entidad -me gustaría que alguien me señalase en que Junta de Gobierno o pleno se ha decidido esta cuestión tan importante- que ha estado presente en todo nuestro término municipal desde 1927, sin ofrecer ningún tipo de explicación a la anterior asociación, que realizaba casi 100 actos anuales más ensayos, vía convenio de colaboración. Por cierto, toda esta situación se encuentra en proceso judicial (en Contencioso) interpuesto por varios músicos. ¿Se deberá la actual situación presuntamente a represalias del equipo de Gobierno local?

Es triste y lamentable como el político de turno puede manejar a su antojo los designios de tan destacada sección musical -que es de todos los lorquinos y lorquinas-, que ha dependido hasta el momento de la Concejalía de Cultura, sin importarle la labor que han desarrollado en todo nuestro término municipal cientos de músicos y un buen número de directores, convirtiéndose en muchas ocasiones en la única actividad cultural desarrollada en nuestros barrios y pedanías.

Ahora nos llega la noticia de que una asociación de carácter privado -al parecer, creada externa y expresamente para sustituir a la Banda Municipal de Música de Lorca- se autoproclama sucesora de tan distinguido ente, usurpando incluso el nombre de la banda municipal y utilizando, sin rubor alguno, el año de fundación de la misma, permitiéndose, ante el silencio del propio alcalde de Lorca y el concejal de Cultura, anunciar los actos a realizar, decidiendo incluso el futuro de nuestra entidad cultural más antigua, según lo expuesto en rueda de prensa hace muy pocos días. Incluso manifiesta el responsable de esta asociación que los músicos van a ser contratados. Y digo: no habrá problema económico, pues para contratar personal hace falta dinero. ¿Ese dinero lo pagará el Ayuntamiento? ¿O lo pagará de sus bolsillos la recién creada asociación? ¿Porque no se emplea ese dinero para contratar a media jornada una plantilla de músicos que vaya creciendo progresivamente? Es dinero público, y el dinero público es sagrado. No y no. Esta no es la solución de futuro de la Banda Municipal de Música. Lorca merece una banda que dependa del Ayuntamiento o que la misma se transforme en fundación pública, como ocurre con otras bandas municipales.

Mientras tanto, en el pleno de 31 de marzo de 2025, se solicita por el grupo municipal de Izquierda Unida la contratación de una auditoría externa que aborde las materias de personal, contratación, gestión y situación de la Banda Municipal de Música de Lorca. Veremos que pasa.

