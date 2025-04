El último, que apague la luz

Considero una bendición tener memoria de pez por lo que respecta a las tramas de las series y películas de ficción. No así en la no ficción, cuyos argumentos y datos se me quedan pegados en el cerebro como si fueran silicona. Eso me permite verlas por segunda vez, e incluso por tercera al cabo de unos años. Lo traigo a colación porque estoy disfrutando como la primera vez, o incluso más, con la brutal serie de ciencia ficción The Last of Us.

Es una historia de zombis, que respeta todas las convenciones de un género que redefinió totalmente en los años 60 el magistral George Romero con La noche de los muertos vivientes, a la que siguieron varias secuelas de más o menos calidad. Todas las convenciones, sí, pero elevadas a la máxima potencia.

Por lo pronto, la mayor parte de las historias de zombis despacha las causas de la epidemia a cuenta de un virus desconocido. The Last of Us, sin embargo, desarrolla una teoría basada en ciencia real de lo más sorprendente. Y es que está suficientemente documentada una infección de un tipo de hongos que dominan el cerebro de algunos insectos hasta el punto de hacer que ejecuten lo que más les conviene, manteniéndolos vivos y operativos, aunque con capacidades mermadas y voluntad usurpada.

A una mutación de estos hongos (afortunadamente ficticia) atribuye la serie el origen del fenómeno de los muertos vivientes. A las primeras de cambio descubrimos a una preadolescente que resulta ser inmune a la enfermedad (otra convención del género) y a un adulto que asume la tremenda responsabilidad de llevarla a un remoto laboratorio en el que podrán utilizar su inmunidad para elaborar una vacuna.

Para lo que no estábamos preparados es para asistir a la mezcla de ternura y lealtad que destila la relación entre la pareja protagonista en lo que se convierte por momentos en una road movie, permitiéndonos disfrutar plenamente de los impresionantes paisajes del hinterland americano. Ni tampoco nadie espera el nivel de violencia que por momentos se adueña de la historia. The Last of Us está inspirada en un videojuego del mismo nombre, lo que da continuidad a la saga de espléndidas películas cuyo origen está en bestiales (por violentas) producciones para consolas.

A mediados de abril se estrena en Max la segunda temporada, que promete ser más apocalíptica si cabe que la primera. Obviamente, no es para espectadores sensibles.

