Tomates verdes fritos

Para muchos de nosotros, yo creo que para la mayoría, nuestros recuerdos más antiguos vienen a nuestra memoria en forma de olores que nos trasladan a la encimera y al viejo horno de la cocina de nuestra infancia. Esa cocina de nuestra casa materna en donde nos refugiamos y queremos volver cuando las cosas no van del todo bien.

Hace unos días el presidente de una famosa marca de supermercados declaró que para mediados del siglo XXI desaparecerían las cocinas de nuestros hogares debido a que en el futuro prácticamente nadie cocinaría. En realidad no hay que irse tan lejos ya que muchos tienen la cocina de su casa como mero elemento ornamental porque lo compran prácticamente todo en las casas de comida para llevar.

Desde el origen de los tiempos la cocina ha sido el lugar en donde se articulaba la vida doméstica. Millones de generaciones hemos crecido en ella y nos hemos cobijado al calor desprendido por sus fogones, por su lumbre. Una suerte de santuario espiritual, un laboratorio en donde, como apuntaba el escritor francés Guy de Maupassant, hacemos alquimia de amor.

Amor, no se me ocurre una palabra que sintetice mejor el espíritu de una cocina, y a todo lo que nace de ella, que amor. Y es que, queridos amigos, cocinar es probablemente uno de los actos más generosos que un ser humano puede hacer por otro. Cocinar para alguien no es solo mezclar ingredientes y transformarlos para crear un plato que posteriormente disfrutará. Cocinar es compartir, dar lo mejor de ti mismo a los demás, regalar ilusión, paciencia y tiempo. Cocinar es regalar nuestro tiempo, lo más preciado y lo único que no se puede comprar y recuperar, a los demás. Pensemos, por favor, lo que nos están regalando cada vez que alguien nos prepara un plato de comida. Tiempo ¿Habrá algo más generoso que eso?

Cocinar es regalar placer, pero también es superarse a uno mismo, luchar contra la pereza y, hoy en día, diría yo que casi un acto de rebeldía.

Pocos lenguajes hay tan universales y que nos conecte a los seres humanos como el de la gastronomía, el de la cocina. A través de ella podemos experimentar placer, felicidad y rechazo, ¿por qué no? Sin duda es una de las experiencias más potentes y sensitivas que existen y que nos definen como sociedad y nos acerca a otras culturas.

Nos plantean que los hogares del futuro, que nuestras casas, sean lo más parecidas a un hotel. Es un hotel, por lo general, estamos confortables, nos lo dan todo hecho y no hemos de preocuparnos de cocinar, limpiar, planchar y demás tareas domésticas que muchos piensan que no nos dignifican pero que son tan necesarias y purificadoras como la mejor de las terapias.

Si la cocina es el alma de un hogar no permitamos que las casas del futuro se construyan sin alma, sin cocina, porque nos convertiremos en seres egoístas y será lo más parecido a vivir en un hotel y los hoteles, desgraciadamente, carecen de alma.

Querido lector, ¡pónganse su mejor delantal! ¡apresúrese a coger espátulas, cazos, sartenes, cucharones y comiencen a cocinar! En un futuro, no muy lejano, será un acto revolucionario.

Por cierto, Tomates verdes fritos es una maravillosa película dirigida por Jon Avent que no se deberían perder.

Suscríbete para seguir leyendo