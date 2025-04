San Benito

¿Es bueno que te cuelguen un sambenito? Sin ánimo de polémica, y solo como legítimo derecho de defensa, no tengo más remedio que mostrarme inconforme con una serie de medidas que se adoptan con un tinte antisocial e insolidario. Y ello, amparándome en esa libertad de expresión tan extensa como la que existe en España. Como ejemplo: un juez/a/e ha dicho que podía publicarse el libro El odio, en el que José Breton -condenado a cuarenta años de cárcel por asesinar a sus hijos- era entrevistado. Menos mal que la editorial ha tenido la sensibilidad de retirarlo de la venta. Y para libertad de expresión la de la iletrada en derecho María Jesús Montero, que sabe más que el TSJ de Cataluña en el caso Alves y se pasa por el forro de su ceceo la presunción de inocencia constitucional. Mi desacuerdo, además, es con aquellas medidas que se adoptan en contra del interés general y a favor del individual, aliándose con la extrema derecha independentista o con la extrema izquierda, según convenga en cada caso, para seguir en la pomada gubernamental.

Cuando uno va circulando con toda prudencia y sin estridencias por uno de los carriles centrales de una autovía y te adelantan por la derecha, necesariamente te quedas a su izquierda, y si te pasan por la izquierda, a la fuerza te quedas a su derecha. Pues eso está pasando a muchos de los españoles -considerados de centro moderado- con este gobierno, donde la extrema izquierda es muy buena y la extrema derecha -salvo Junts, si es que lo es, pues ni ellos mismos lo saben- muy mala. Si confías en que el lema de un partido se cumpla a la hora de gobernar, pero después te das cuenta de que se trataba de fake news -por ser moderno y moderado, en lugar de decir un engaño- y lo que se correspondía con tu ideología de la vida y de la sociedad luego no se cumple, la desilusión te debe llevar a detenerte en la primera área de servicio, para descansar y reflexionar, y ver si es uno el equivocado o lo es quien gobierna de esa manera.

Si hay algo que alabar al que te adelanta por un lado u otro en la autovía, es la cintura que tiene para comulgar con ruedas de molino. Su inteligencia, carisma, astucia y listeza son indudables. Cuando está todo perdido, resiste a capa y espada, y convence al más pintado -Puigdemont- o pintada -Yolanda-, aunque después les deje sin gasolina y él siga circulando. Lo último es que, diez minutos antes de una votación, la citada abogada laboralista Díaz afirma que no van a apoyar una de esas medidas. Concretamente, dijo que no va a sumar sus votos a favor de que a los asalariados mínimos se les obligue a declarar el IRPF. Pero, diez minutos después, vota que sí -porque le ha convencido el presi- para que no declaren el primer año, pero al parecer sí lo van a tener que hacer los siguientes años. ¿Se puede ser más listo?

Todos contentos, pues como diría Joaquín Sabina: «Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola». Y siguiendo con letras de canciones míticas, entre vueltas y más vueltas nació una charanga, que no es más que una banda de música formada por instrumentos de viento y percusión, que es lo mismo que seguir las direcciones, con loas y aplausos, que emita el jefe ad pedem litere. Y así, entre pitos y flautas, se llegará al final de una legislatura, aunque no se aprueben presupuestos generales en dos años, porque me los tumbarían, y si adelanto las elecciones me tendría que ir de la Moncloa. Y es que, como para San Benito, buen patrono de las causas perdidas -según el santuario cristiano, ortodoxo y luterano-, para Sánchez no hay ninguna causa perdida. Cuando todo está en su contra, encuentra la solución siempre. Así que, a lo mejor, no es malo que te cuelguen un sambenito. Por el contrario, es signo de inteligencia, astucia y de lucha contra el mal, dice el santoral. Lo único que resta es saber cuál es el mal, porque no es el mismo para todos. Para unos es la fachosfera y para otros es no cumplir con lo prometido. Quizás los dos tengan razón y en el medio, como siempre, está la virtud. Por eso lo idóneo es circular por el centro de la autovía, quedándose a un lado o a otro, conforme te ubiquen los vehículos que te van adelantado. Y nunca perder de vista que la democracia y el Estado de derecho son permanentes, y lo demás es pasajero -«Vienen y van», dice una canción de Kaia Lana-.

