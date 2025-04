Una profesión de fe

Carmelo Guillén Acosta (Sevilla, 1955), poeta de dilatada trayectoria y catedrático de Lengua Castellana y Literatura, acaba de publicar en Cypress (Poesía al Albur) un interesante poemario: Lo entenderás más tarde, un libro de fe, y en sus poemas ha mostrado la verdad de una palabra sincera que ha querido revivir la experiencia de sentir la vida y el destino vistos desde la fe y la religión. Es emocionante ir recorriendo los poemas de este libro y descubrir en cada uno de ellos mensajes de aproximación y de explicación, pero también inquietudes y búsquedas, preguntas y respuestas para ir mostrando una vida plena en la seguridad de un destino eterno bien entendido y comprendido desde las dificultades que toda criatura humana puede llegar a sentir a la hora de explicar y explicarse.

Hay que destacar que la palabra poética de Carmelo Guillén es impecable y su sentido del ritmo define cada una de sus composiciones en estructuras melódicas que envuelven al lector en la expresión de un contenido sincero, pleno de autenticidad. Si sus versos se organizan en construcciones armónicas es porque en el fondo su mensaje es claro y absoluto y la fe es inquebrantable. El verso, el poema, la estrofa, el ritmo de tantas estructuras variadas, que van desde el poema complejo a la letanía más clásica, envuelven el sentido de una inquietante necesidad de manifestad una verdad y una vida, la vida de un poeta creyente.

San Juan Evangelista abre el libro con su palabra y será protagonista de un poema intermedio cuando Carmelo sea conminado a levantarse y andar. San Juan de la Cruz inspirará una de las composiciones místicas más emotivas de todo el poemario. Y otros personajes de la historia comparecerán en los poemas de Carmelo Guillén, como el ruso Andréi Rubliov y el polaco Jan Twardowski, nombres que fortalecen el mensaje que el poeta se apresura por transmitir poema a poema. Lo entenderemos más tarde, cuando llegue el momento, cuando el final sea el principio y cuando los versos de este libro único alcancen la meta de la última palabra. Porque si el título sanjuanista y divino es una promesa, el resultado no puede ser más perfecto, más logrado, más conseguido. La palabra poética que nace con el apóstol San Juan al principio del libro es el cimiento firme en el que se sustenta todo el libro. De lo que se trata es, en efecto, de comprender, de entender, de sentir como propio lo que es inescrutable y que solo la fe y una vida espiritual llena de amor pueden llegar a conseguir.

Son muchos los valores entrañables de este libro, en el que Jesús está muy presente, la Santísima Trinidad y María en sus advocaciones más íntimas, vividas estas realidades en momentos trascendentes entre las que no podría faltar la más entrañable de todas, la Navidad…, origen y sentido de todo, confirmación de la gran verdad que este libro contiene en todos y cada uno de sus poemas. Son los argumentos de la vida religiosa que alumbraron a tantos poetas en nuestra lengua, plena de maestros inolvidables desde un Lope de Vega apasionando a un Gerardo Diego rendido de amor y de fe en su vida espiritual.

Hágase en mí tu voluntad… ningún otro poema más entregado que aquel en el que no solo se acepta esa voluntad, sino que además se disfruta y se goza en la seguridad de que la aceptación es el seguro destino esperado, ansiado y deseado por el creyente. La entrega, la gracia, el trabajo, la humildad han construido una verdad incuestionable y todas las causas han explicado la verdad de una vida destinada a la fe. Y los poemas que siguen, de construcción armónica sobresaliente, en forma de secuencia, de oración, de letanía, de plegaria y también de revelación teológica de misterios: Navidad, María, los santos, componentes indispensables de una teología vital representada por la oración diaria. Bendito sea el poeta que ha sabido conjuntar en tan hermosos poemas oraciones que merecen el marco inmenso de la admiración. Porque bien es sabido que esta literatura española nuestra, que tantos poetas religiosos alumbró en su historia, legó páginas para la historia en las que la devoción falsa y la acumulación devota de beatería de barrio y de aldea, llenó nuestras antologías de muchos poemas desdeñables cuyo destino es el olvido absoluto. No es este, claro está el caso de Carmelo Guillén Acosta, poeta imaginativo y sensible, brillante degustador de la palabra poética más viva, que ha logrado en este hermoso libro agavillar una colección de textos que serán referentes obligados en la historia de la lírica religiosa en España.

