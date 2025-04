Dani Alves: la presunción de inocencia

La presunción de inocencia no es un derecho que podamos aplicar cuando queramos porque el caso nos repugna, sino que es un derecho irrenunciable del que disponen todas las personas hasta que se demuestre que son culpables en un juzgado. En algunas condenas influye mucho la repercusión mediática de los hechos; hay personas públicas que ya están condenadas antes de entrar en el juzgado, para muestra, un botón: el caso entre Jennifer Hermoso y Luis Rubiales.

La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho penal moderno y un pilar básico de los sistemas democráticos como el nuestro. Este principio establece que toda persona acusada de un delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario, mediante pruebas legales y un juicio justo. No podemos condenar a nadie por capricho o mero rechazo social. De hecho, cuando a una persona no se le respeta el derecho a la presunción de inocencia, puede tener consecuencias graves, como que entre en prisión de forma preventiva -pero de forma indebida-, aunque, fundamentalmente, y no menos importante, la estigmatización social por medio de la etiqueta social que se le impone de delincuente o la pérdida de derechos fundamentales que lleva aparejada dicha circunstancia. Por eso, bajo mi punto de vista, recomiendo que se deje trabajar a los jueces, sin presiones sociales, y que desde los medios de comunicación sigamos en la línea del respeto a la presunción de inocencia sin dar pábulo a la acalorada sociedad que pide una sentencia anticipada cuando le conviene.

Es importante recordar que los medios de comunicación y la sociedad tienen la responsabilidad de no prejuzgar. Aunque se haya dictado prisión preventiva —una medida cautelar, no una condena—, esto no significa culpabilidad. La prisión preventiva se utiliza para asegurar que el acusado esté disponible para el juicio, proteger a la víctima, evitar la destrucción de pruebas o la fuga.

El futbolista brasileño Dani Alves es el protagonista de estos días, ejemplo claro de esa gran atención mediática y social que nombraba anteriormente. Como todos sabemos, fue acusado y condenado por delito de agresión sexual por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión, sentencia que fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el cual la revoca ahora, declarando la absolución del futbolista al considerar que no se superaron los estándares que exige la presunción de inocencia, debido a la falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante. En este punto, la denunciante puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo e incluso, si considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha vulnerado derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, puede recurrir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Recordemos que este último recurso es extraordinario y solo puede presentarse después de haber agotado todas las vías judiciales ordinarias.

La política y la Justicia son dos pilares fundamentales de cualquier sociedad organizada. Aunque en teoría lo deseable y correcto es que funcionen de forma independiente, en la práctica su relación es estrecha y, muchas veces, compleja. Una de las tensiones más frecuentes surge cuando la Justicia se ve influida por intereses políticos, lo que pone en riesgo su independencia. En un Estado de derecho, los jueces deben actuar con autonomía, sin presiones políticas ni intereses económicos. Sin embargo, en muchos casos vemos cómo los procesos judiciales pueden ser usados como herramientas políticas.

La división de poderes es un principio fundamental formulado por el filósofo Montesquieu, en el siglo XVIII, para evitar la concentración del poder en una sola persona o institución y así proteger la libertad de los ciudadanos. Esa división establece que corresponde al Poder Legislativo elaborar y aprobar las leyes, es lo que hacen nuestras Cortes Generales con su Congreso de los Diputados y el Senado; al Ejecutivo, dirigir la política del país y aplicar y ejecutar las leyes a través del Gobierno; y, finalmente, al Judicial, a través de los juzgados y tribunales, hacer cumplir las leyes. La separación de poderes —Legislativo, Ejecutivo y Judicial— es precisamente un mecanismo creado para evitar abusos y garantizar el equilibrio entre política y Justicia.

Para que veamos hasta qué punto llega la independencia, entre los tres poderes basta analizar quién nombra a los miembros del Tribunal Supremo. Pues aunque es el rey quien firma el nombramiento, dicha propuesta la hace el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. ¿Y quién nombra a dicho Consejo? Pues entre el Congreso y el Senado se reparten el nombramiento de sus 20 vocales, lo que ha generado debates sobre la influencia política en su composición. Otro detalle importante es que el presidente del CGPJ y el presidente del Tribunal Supremo son la misma persona. No podemos olvidar que al fiscal general del Estado lo elige el Gobierno, siendo este un motivo de debate y crítica, ya que puede afectar la percepción de imparcialidad, sobre todo en casos con implicaciones políticas.

Recuerden, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta el punto en que ya no se pueda recurrir, nos guste más o menos.

Suscríbete para seguir leyendo