¡Bases fuera!

Donald Trump reitera su querencia por Groenlandia y su magister equitum, J. D. Vance, reprende a los daneses, por extensión a los europeos, que no hacen nada por garantizar su seguridad -con la base norteamericana que tienen, ¡sólo falta reclutar a los osos polares!-. No es más que el primer objetivo de una estrategia geopolítica declarada: Groenlandia, Canadá, el canal de Panamá… el golfo de México.

El discurso no es nuevo, pero sí la fuente. La Alemania nazi apelaba al lebensraum, el espacio vital, como justificación de su expansión territorial sobre unos postulados fundados en la supremacía de la raza y la nación. Recuerda, lector, primero fueron los Sudetes, luego Austria y después Polonia, Holanda, Bélgica…

La deriva autoritaria en EE UU parece imparable. El acceso democrático al poder, argumento de los simpatizantes de Trump, no es una licencia para iniciar una nueva ‘caza de brujas’. Una de las constituciones más democráticas, ejemplar en la división de poderes, se desmorona ante la política de hechos consumados. La caída de los mercados bursátiles no frena la deriva autocrática y, considerando los últimos nombramientos de su anterior mandato, el control judicial del Tribunal Supremo, antes que contrapeso al poder absoluto, es una herramienta adicional.

Con los nuevos aranceles, la guerra comercial ha empezado –con calificativos despectivos marca Trump– contra los países aliados desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Cierto que Estados Unidos salvó a Europa del nazismo y que fue esencial en su reconstrucción con el Plan Marshall y el restablecimiento de las relaciones comerciales, basadas esencialmente en la minimización arancelaria. En contrapartida no obligada, durante 80 años los mejores cerebros de Europa han emigrado a EE UU y han contribuido a su prosperidad. Desde el cine a la ciencia, la medicina o la ingeniería, no hay faceta en la que no sea tan evidente la concentración de cerebros privilegiados, como Estados Unidos desde la II Guerra Mundial. Pero Trump piensa que Europa los maltrata, ¡a ellos, precisamente! No hay más que contemplar la sociedad europea, consumidora neta de productos y servicios estadounidenses hasta adoptar el American way of life como paradigma de la civilización.

El Plan Marshall no fue sólo un rescate, sino una colonización comercial y cultural. Probablemente nos liberó de unos yugos muy evidentes, pero nos sometió a otros soterrados, subliminales; bajo el signo de la libertad –especialmente de consumo– y paralelo a una prosperidad económica sin parangón, fundada en la capacidad adquisitiva de una nueva clase social que denominamos clase media –una nomenclatura probablemente engañosa-.

Hubo un tiempo en que reivindicamos una identidad pacifista y demócrata. La Europa Occidental se definió en un proyecto supranacional, superador de las tensiones nacionalistas, llamado Unión Europea. La OTAN contribuyó en la faceta militar como elemento disuasorio durante la Guerra Fría. La Europa de posguerra acabó escarmentada y su hastío belicista llegó a España con un lema: «¡OTAN no, bases fuera!».

El nuevo paradigma en el que nos sitúa Trump, aliado contra natura del totalitario Putin, pone a Europa como antítesis. La OTAN como alianza militar está en peligro de muerte desde que EE UU ha cometido la mayor ignominia en la dialéctica bélica: abandonar a Ucrania en el frente de batalla y pactar con su enemigo. Europa debe reaccionar.

Jürgen Habermas propone en el Süddeutsche Zeitung: «Sólo con capacidad de acción colectiva, también en cuestiones de defensa, ganará la UE independencia geopolítica». Desconocemos el futuro de EE UU, pero es lo que sus ciudadanos han decidido, y creo que vamos a asistir a su inevitable decadencia como democracia y como referencia occidental. Es el nuevo tiempo de la UE, el momento de las grandes decisiones. La primera debe ser romper los lazos con quien ha dejado de ser nuestro aliado. Dado que lo ha dejado de ser, redefinamos los lemas de la Transición: ¡Bases fuera!

Notal final

Magister equitum era el jefe de caballería en la antigua monarquía romana; en una milicia ciudadana esencialmente de infantería, era más un puesto honorable para los équites, los caballeros, los acaudalados que podían comprar y mantener un caballo de batalla. El cargo adquirió prestigio social y político durante la República y era el lugarteniente del dictador en las crisis. Conviene no confundir el término con el menestral que ayuda al semental a montar las yeguas de la manada, que en castellano se llama mamporrero. Pero en la gramática ‘trumpista’, donde la verdad es relativa, multiforme y dependiente de quien la diga, lo contrario de lo anterior, también puede ser verdad. Aplicarlo a Vance y Elon Musk, tanto monta, es elección del lector.

