Llanto de una viuda sin nombre

Anoche soñé que volvía a Daliang. Sus muros estaban arruinados y las llamas que incendiaban sus templos iluminaban la oscuridad. Quizá fuera yo un alma en pena que vagaba por los aires, rayo de luna o ráfaga de viento, pues pasé entre soldados enemigos entregados al pillaje sin ser advertida por ellos. Entre estancias vacías y saqueadas me preguntaba dónde habrían ido las alegrías de antaño, las recepciones, los desfiles de los soldados, los barcos navegando por el río con las velas hinchadas al viento, las masas de peregrinos que marchaban a los santuarios. Nada quedaba ya del escenario de nuestros amores, de las recogidas habitaciones donde juntos tomábamos licores, bebíamos té, cantábamos y dejábamos que pasaran las horas hasta el amanecer. De pronto sentí una angustiosa falta de aire, como si toda la ciudad estuviera sumergida en las oscuras ondas de un lago subterráneo, oculto a su vez bajo un gigantesco macizo rocoso. Y así fue en verdad, pues cambiando todo al instante, como de continuo sucede en los sueños, resultó que no había rastro de vida humana, solo piedras muertas y pagodas mudas, frecuentadas por los seres acuáticos que habitaban aquellas profundidades; una extraña música apenas percibida me rodeaba, que no era canto, ni flauta, tampoco cuerdas pulsadas por diestra mano, o acariciadas por el arco, sino el sordo rumor de todo aquel extraordinario conjunto; asfixiada por el ambiente acuático desperté entre bocanadas de miedo luchando por respirar, igual que un pez fuera del agua.

Como hizo tu amigo Zhao Mingcheng, otro prófugo de la destrucción y tan sabio como desventurado, nosotros llevamos también en nuestra huida los calcos de antiguas inscripciones, rollos de seda con imágenes historiadas, pinturas de antiguos maestros. Estas preciosas reliquias, que estudiábamos, catalogábamos y preservábamos en días más felices, contenían la vida de nuestro pueblo, última expresión de tiempos pasados. Muchas las perdimos para siempre en la huida, que no todo cabe en una carreta de bueyes. Y muchas más las tuvimos que cambiar por un pobre cuenco de arroz. ¡El miserable debe sufrir tantas cosas!

Débil como un árbol que se dobla batido por el huracán, envejeceré, sin ti, en un mundo grotesco. Exiliada miserable en la ciudad de Jinling, ni siquiera sé dónde estás, amado esposo; pues separados en la huida, no pudimos volver a reunirnos, ahora unos dicen que los bárbaros te han ejecutado, otros que has caído víctima de la peste, o que te han asesinado los bandidos que infectan los caminos. Tiemblo al pensar que hayas podido morir quedando a la intemperie, sin que una voz amiga recite las oraciones, sin que manos cariñosas cuiden de tu sepultura. Si así ha sido y tus huesos blanquean al sol, ojalá tu bondad, que es mucha, impida que te conviertas en un mal espíritu, sediento de venganza por no tener siquiera una tumba. ¡Qué desgraciados somos por no haber podido terminar juntos nuestra vida!, pero yo continuaré brindándote mis versos, como si fueran piadosos exvotos, funerarias ofrendas de llanto; poesías que cantaré con el hilo de voz que me quede y mientras me acompañe con su música mi amiga bondadosa, la viuda de Mingcheng, nuestra Li Qingzhao. Honraré tu nombre, quemaré incienso y de noche, cuando me quede sola, me embriagaré de licor para entumecer mis sentidos.

Si de repente aparece ante mí tu espectro cansado de una existencia pálida y errante, aplacaré tu dolor porque escucharás los cantos que para ti compongo. Extenderemos entonces nuestras manos, que al fin se entrelazarán; cansados de esta vida como estamos, imploraremos al Cielo para que nos declare exentos de entrar de nuevo en el giro permanente de la rueda de las reencarnaciones, que nos sea permitido marchar juntos al más oscuro y vacío rincón de la nada. Aquel sitio se convertirá para nosotros en el sagrado lugar donde por fin se levanten nuestras tumbas. Abrazados, quedaremos convertidos en una única sombra, que sea transportada por las volutas del viento hasta quedar depositada lentamente en la oscuridad del No Ser, adonde no llega ofensa ni dolor y no hay más sonido sino el silencio que todo lo pacifica y disuelve.

