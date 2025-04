Dani Alves: Presuntos inocentes, culpables perfectos

Hay que reconocer que ha sido una sorpresa mayúscula para todos. Pero lo ha sido más para quienes no dudan, aquellos que viven aferrados a sus prejuicios y sus ideologías y creen que en ellos encontrarán certezas. Creo que el único momento en que está justificado anteponer la acción a la duda es en una situación de guerra o emergencia, cuando es urgente tomar una decisión. A veces en política puede parecer que la duda conduce a la parálisis, por eso se desconfía de los sistemas lentos, llenos de procedimientos y cautelas, y por impaciencia se añoran los métodos expeditivos de los sistemas autoritarios. En una democracia, la toma de decisiones se basa en la duda, nadie tiene la verdad, no hay certezas, sino opiniones, la razón se abre paso con cuidado. La prisa tapona el pensamiento y los prejuicios solo son opiniones apresuradas.

Al revés de lo que pueda pensar quien vive atrapado en ellos, los prejuicios son formas aceleradas de destruir certezas. Si asumimos que el imperio de la ley es la única forma de resolver los conflictos, hay que aceptar que, como punto de partida, la única certeza que exige respeto absoluto es que todos somos inocentes sin necesidad de probarlo. Eso es lo que significa la presunción de inocencia. No solo que somos inocentes, sino que no tenemos que probar nuestra inocencia. Cuando hay un litigio penal, a quien se acusa es a un inocente, que sólo perderá esa condición si se demuestra que no lo es. Pero vivimos en tal estado de confusión que se nos olvida algo tan sencillo. Más grave es, aunque también más comprensible, que quienes lo olviden sean los políticos. Ellos viven de prejuicios envueltos en la atmósfera corrosiva del poder. Pero también deberían saber que existen gracias al respeto de esa única certeza de la presunción de inocencia.

El caso Alves, como muchos otros similares, nos pone a prueba como sociedad, porque pone de manifiesto la necesidad de equilibrar el respeto por los derechos del acusado con la protección de las víctimas en situaciones que nos interpelan emocionalmente. Generan miedo, ira e incredulidad, despiertan nuestra sed de venganza. Nos incitan a tomar partido sin tener el conocimiento suficiente, pero arrastrados por el tumulto mediático en una batalla de relatos construidos no a partir de lo que ocurrió sino de lo que nos gustaría que hubiera ocurrido, según dónde caigan nuestras simpatías. Por supuesto que las víctimas tienen una autoridad moral que merece todo el apoyo y la credibilidad, pero solo cuando se las puede considerar así, y eso depende de las pruebas. Todo lo demás son prejuicios. Y si estos abundan en el caso de las mujeres, cuando se dice, por ejemplo, que si sufren un abuso es que se lo han buscado, también se aplican a los hombres, y en ese sentido Alves era el culpable perfecto: famoso, millonario, con fama de prepotente y de vida golfa...

En los delitos sexuales es difícil denunciar por la exposición pública que supone para la víctima. Pero esa dificultad no debería compensarse con la facilidad para condenar. El equilibrio entre facilitar la denuncia y mantener un juicio justo es crucial para fortalecer la confianza en el sistema.

Suscríbete para seguir leyendo