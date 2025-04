Carne joven

Supongamos que usted lector o lectora que mira hoy estas líneas tiene una hija, o una nieta, de unos diecinueve años, más o menos de la edad de la princesa Leonor (yo no tengo hijas, pero sí cinco nietas que andan por esas edades, preciosas criaturas llenas de bondad y de un afecto que van repartiendo a su alrededor en grandes dosis). Por lo que sea, imagínense que una de sus hijas o de sus nietas se ha visto obligada por las circunstancias que sean a pasar una temporada viajando en un barco y que allí ha tenido que atender clases de esto y de lo otro, ha hecho ejercicio físico de alta intensidad, trepando hasta grandes alturas por una escala y llegando hasta el final de los palos del navío sin mirar mucho abajo, también ha tenido que recoger velas y liarlas colgando en el aire y se ha pasado el día y parte de la noche diciendo una frase que comienza siempre con ‘a sus órdenes …..’ y termina con ‘mi teniente, mi capitán, mi comandante, mi teniente coronel, mi coronel, mi general, mi almirante', etc., a la vez que se lleva la mano derecha a la sien. También me gustaría que intentasen imaginar a esta chica todos los días, vestida con uniforme de faena o traje de vestir, con gorro incluido, durante semanas sin bajar a tierra.

Y ahora piensen que el barco en el que navega esta criatura llega a un puerto, y, por fin, puede cambiarse de ropa y ponerse algo de calle, un vaquero y una camisa, y sus compañeros lo mismo. Entre estos compañeros y compañeras hay un grupo con el que esta hija, o nieta, suya o mía, o de los reyes de España, qué más da, ha hecho buenas migas y con ellos bajan del barco y se van a recorrer el pueblo, a tomarse una cerveza, y, más tarde, al darse cuenta de que hace un tiempo buenísimo en ese lugar, a uno de ellos se le ocurre decir: ‘¿Qué os parece si nos vamos a la playa y nos damos un baño?’ Todo el grupo aplaude la idea, se van a una tienda, se compran bañadores y buscan una tranquila orilla con arena blanca y suave. El baño les resulta genial. Toda la juventud del grupo se manifiesta en sus cuerpos. Ella, de diecinueve años, se ha puesto un bikini y está disfrutando del sol y del agua, quizás también huyendo del encorsetamiento de los uniformes que se ve obligada a llevar desde hace meses. (Este sentimiento de liberación al quitarte un uniforme y tirarte al agua en bañador lo podemos entender muy bien los que hicimos la mili, y ustedes, los que no la han hecho, se lo pueden imaginar perfectamente).

Y entonces resulta que, escondido entre la maleza cerca de la playa hay un fotógrafo, un paparazi, que los llaman. Este hombre está haciendo el mismo viaje que nuestra hija o nieta, o la princesa Leonor, pero por tierra. En cada puerto que hace una parada el barco él se dedica a seguirla a ella tratando de hacerle fotos que pueda luego vender a los medios de comunicación. Y, efectivamente, este día en el que el grupo de amigos se baña en la playa él está allí y le hace fotos a la chica cuando entra o sale del agua, con su bikini mojado y pegado al cuerpo, con toda la belleza de su juventud y en una actitud de tranquilidad, de confianza, de relajamiento después de tanta disciplina y dependencia de las órdenes recibidas.

Hechas las fotos, el paparazi corre a ofrecérselas a revistas y periódicos. Al verlas, algunos de los directores y personal de los medios piensan que es un poco guarro publicar esas fotos de una chica tan joven en bañador. Algunos de los consultados dicen que no les ven ningún valor informativo a esas imágenes y que solo aportan el morbo de descubrirla a ella con las turgencias propias de su edad. Por fin algunas redacciones muestran interés y entonces comienza la discusión del precio a pagar por las fotos, y hay quienes no aceptan en absoluto llegar a la cifra que pide el autor de las fotografías (por favor, sigan ustedes pensando que esas fotos podrían ser de alguien de su familia mientras se produce el chalaneo) hasta que por fin uno de las revistas llega a un acuerdo con el autor, 150.000 euros, la cama aparte, dicen que se pagó.

Y entonces se publican y en primera página de la revista la foto de esta chica par el solaz de hombres y mujeres que gusten de ver cuerpos jóvenes medio desnudos. Sin más información, sin más interés que ver el desarrollo de esa figura y de sus curvas y volúmenes para el placer de babosos, quizás viejos, quizás ansiosos de carne joven. ¿Dónde está el interés público o informativo de estas fotos? ¿Por qué invadir la intimidad de una joven que disfruta de un rato de descanso con sus amigos? ¿Qué tiene que ver que sea ‘ella’? Resulta igual de rechazable que sea la princesa o alguna de nuestras chicas. A mi juicio, un asco de fotos.

Suscríbete para seguir leyendo