La princesa Leonor en bikini, vaya notición

La princesa Leonor, durante una de las maniobras a bordo del 'Juan Sebastián de Elcano'. / CASA DE S.M. EL REY / JOSE JIMEN / Europa Press

La III República está sin duda más cerca. Que una chavala de 19 años se bañe en bikini en una playa de Uruguay, no me jodan que no es la noticia del año.

Aunque quizás, para ponernos a los murcianos en el centro de la diana, debería la princesa haberse dado su primer baño en bikini este otoño cuando esté por San Javier terminando su formación militar. Eso sí que hubiera sido la bomba. ¿Se lo imaginan? ‘La princesa Leonor se baña en el Mar Menor, y en bikini’.

¿Cuánto hubiera dado López Miras por ese titular?

La verdad es que estoy embargado por la emoción al ver a mi futura reina en bikini, al mismo tiempo que Revilla hacía una rueda de prensa para defenderse de su abuelo, del abuelo de la princesa me refiero, y es que en este país, hablar de la Casa Real sigue siendo terreno pantanoso y peligroso.

Si a esto le sumas que este pasado lunes nuestro querido, admirado y preparado Felipe VI, por cierto, le dicen, o echan, los mismos halagos, que mis padres le decían a Juan Carlos I, le daba una hostia a los dermatólogos que llevan años advirtiendo del peligro de tomar el sol sin protección, el resultado es que la monarquía sigue queriendo formar parte de nuestros miedos.

¿Qué puede haber más peligroso para la monarquía que una princesa de 19 años en bikini en una mañana soleada en las playas de Uruguay?

¿Qué quería la gente? ¿Que mientras sus compañeros y compañeras de travesía se bañaban ella se fuera a ver al bueno de Pepe Múgica para charlar sobre el neoliberalismo y la influencia de la ultraderecha en la situación política actual en el cono sur?

Pero lo mejor de todo es que Juan Carlos haya anunciado que si gana el juicio, si es que alguna vez lo tuvo, el juicio me refiero, y condenan al expresidente cántabro a 50.000 euros, los donará a Cáritas. Manda huevos, que diría Trillo. El colmo de la hipocresía. Espero que Cáritas tuviera la decencia de no aceptarlo.

¿No sería mucho mejor que en vez de sacarle el dinero a un hombre de 82 años que paga sus impuestos, ingresara en las arcas del estado todo el dinero que tiene supuestamente en paraísos fiscales?

Mientras en los bares se habla del bikini de Leonor, en Gaza siguen asesinando a niños y niñas inocentes, Trump nos joderá la vida aún más, no solo a los ‘woke’, sino a nuestros agricultores, ganaderos y al sector energético y del automóvil, y muchos de nosotros, para más recochineo, seguirán haciendo palmas y ensalzando a los seguidores del presidente norteamericano.

Ya lo decía el eslogan aquel tan famoso: España es diferente.