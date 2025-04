La escasez de vivienda para alquilar se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los españoles y un problema enorme para el actual Gobierno, porque afecta a una parte muy importante de su electorado, supuestamente más joven y con menor poder adquisitivo que el conjunto de la población.

La fórmula que el PSOE y Sumar han encontrado para seguir manteniendo la fidelidad de ese importante segmento del cuerpo electivo es desplazar la responsabilidad de la política de vivienda a los propietarios, por un lado, y a los empresarios por otro. A estos últimos les ha correspondido en esta lotería apechugar con una subida del 60% del SMI en apenas cuatro años. Tanta es la subida, que el problema ahora es cómo hacer que no paguen impuestos los que ganan el inflado SMI. Hay que salvar al soldado Ryan, en este caso es al elector de izquierdas. Una cosa es joder al empleador -(estupendo) y otra cosa es afectar a los ingresos del Estado. Si no cuadran las cuentas, no hay dinero de Bruselas. Y con eso se acabaron las subvenciones y la compra de votos.

En cuanto a la vivienda, el Gobierno actual ha querido favorecer tanto a su electorado, que ha desequilibrado el mercado, provocando que los propietarios se abstengan de alquilar su vivienda. Con la declaración de zonas tensionadas, otra vez los Gobiernos de izquierda (en este caso locales) intentan que la carga de la política social recaiga en los propietarios. A pesar de que la ministra de Vivienda y el alcalde socialista de Barcelona, Collboni, quieran apuntarse a la ‘estrategia Tezanos’ y manipular descaradamente los datos, nadie se cree que ni en Barcelona ni otros municipios de Cataluña hayan bajado los precios. A los portales inmobiliarios me remito.

También resulta patético que se haya recurrido a demonizar el alquiler turístico de particulares para culpabilizarlo de la escasez de vivienda en alquiler. Solo basta un dato para desenmascarar tamaña demagogia: en Madrid hay 15.000 apartamentos turísticos frente a más de un millón de viviendas. ¿Realmente alguien se cree que devolver parte de esos pisos al alquiler residencial va a solucionar el problema de la vivienda en Madrid? Lo más preocupante de esta artimaña es que el PP, vía alcalde Almeida, se ha pasado con armas y bagajes al otro lado del espectro político, haciendo una legislación más restrictiva que la de la podemita Manuela Carmena. Ver para creer.