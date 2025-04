Negociadores sindicales irresponsables

La negociación del convenio colectivo de las empresas de transporte de mercancías por carretera de la Región de Murcia es uno de los asuntos que más preocupan a los transportistas afectados.

Un convenio que tendría que haberse renovado en 2019 y que, a pesar de la voluntad manifestada por la parte empresarial para llegar a un acuerdo, no ha sido posible. Por supuesto, esto lo vienen negando los sindicatos, pero a los hechos me remito: Froet ha asistido a todas las reuniones que han promovido los sindicatos para negociar el convenio. En diciembre de 2021 convocaron una huelga porque no estaban de acuerdo con la propuesta empresarial que o freció incrementos salariales del 4% para 2021 -teniendo en cuenta que el IPC de 2018 fue de un 0,8% y negativo el de 2019 en un -0,5%- y del IPC para 2022 y 2023. Además de un plus de pernoctación en cabina de 9 y 18 euros según fuese en España o en el extranjero, un complemento salarial por desplazamiento con pernocta fuera del centro de trabajo de 5 euros y otro de la misma cantidad por día trabajado para los conductores, así como un incremento del plus de kilometraje del 7%.

La huelga fue un fracaso y, sin embargo, los sindicatos no se dirigieron a Froet para seguir negociando. Por el contrario, fue Froet la que tuvo que contactar con los máximos responsables en Murcia de los tres sindicatos para retomar la negociación, al tiempo que recomendaba a las empresas realizar incrementos salariales a cuenta del nuevo convenio con el fin de no perjudicar a sus trabajadores.

El nudo gordiano se encuentra en el plus cotizable de kilometraje, sistema que retribuye las horas de presencia -extraordinarias y nocturnas-, y a pesar de su legalidad, respaldada por dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y otra del Tribunal Supremo, se niegan a admitir, en especial CC OO, que fue quien interpuso los recursos y los perdió.

La última oferta realizada por Froet, el 25 de febrero de este año, en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) consistía en un incremento del 10% para 2025 y un 3% para 2026, 2027 y 2028, es decir más de un 20% en cuatro años; suprimir el plus de transporte e incrementar en esta misma cantidad el salario base con los efectos beneficiosos económicos que se derivan para el trabajador; subir el plus de kilometraje un 20% en 2025, y un 7,5 % en 2026, 2027 y 2028, eliminando los tramos y percibiendo la misma cantidad desde el primer kilómetro realizado; un plus de 200 euros para el personal desplazado en Nochebuena o Nochevieja; incremento del 20% del valor de la hora extraordinaria (en la actualidad un 0,5%); un día más de vacaciones; incremento del seguro de accidentes de 25.000 a 30.000 euros en caso de muerte y de 35.000 a 50.000 en caso de invalidez permanente; un día de libre disposición; un día más de descanso para los conductores que estén fuera más de 21 días; y un plus de 5 euros por cada día de conducción en equipo.

Estando emplazados de nuevo para seguir negociando el 25 de marzo, los sindicatos realizaron unas declaraciones a los medios en las que «urgen a Froet a dialogar para firmar el convenio del transporte y la acusan de bloquear la negociación», manifestando algunos datos que no son ciertos y tratando de ganga para las empresas de toda España el convenio de Murcia; vamos, propaganda populista para disfrazar su ineptitud para defender los intereses de los trabajadores.

Nuestros representantes han acudido a la reunión convocada en la OMAL y, para sorpresa nuestra y de los propios mediadores, la representación sindical no ha aportado nada de lo comprometido en la reunión anterior, mientras que Froet sí lo ha hecho, y vuelven a plantear temas que ya estaban acordados, o al menos eso es lo que creíamos, y no han dado respuesta a la propuesta empresarial, dejando en suspenso la negociación, puesto que no se ha acordado nueva fecha de reunión.

¿Esto es defender los intereses de los trabajadores a los que dicen representar? ¿O realmente están buscando otra cosa? Como mínimo, hay una ineptidud e irresponsabilidad manifiesta. Esperemos que los trabajadores sensatos, la inmensa mayoría, tomen nota.

