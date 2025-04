Es muy probable que nuestros adolescentes estén dando gritos que no oímos, que estén pidiendo auxilio y no lo estemos notando. La serie británica Adolescencia está causando revuelo y con razón. A su excelente calidad (impresionante interpretación de Owen Cooper) añade la pertinencia del tema. La sociedad parece sorda y ciega, y únicamente se escandaliza durante un rato cada vez que saltan noticias relacionadas con la violencia ejercida por menores. Luego, en cada casa se retoma la rutina de las prisas, las discusiones o los silencios. Con demasiada ligereza damos por supuesto que son felices porque no les falta de nada. En Occidente, claro.

Hasta ahora, hasta la irrupción más bien descontrolada de los móviles inteligentes y las tecnologías de la comunicación en nuestras vidas, y sobre todo en las de los niños y adolescentes, las enseñanzas de los adultos tenían alguna utilidad. Ya no. Se ha abierto un abismo donde antes se abría solo un escalón. En una entrevista reciente, el antropólogo Juan Aranzadi reconocía que no puede, porque no sabe, aconsejar a sus hijos dada la crisis de los ideales ilustrados y lo raro de los cambios en el mundo. Y sin embargo o precisamente por eso, nuestros adolescentes necesitan esa guía que no sabemos darles ni en casa ni en la escuela. Están en gran medida a merced de las pantallas, que hemos puesto en sus manos aun antes de que pudieran sostenerlas. A buenas horas la sandez monumental de limitar el tiempo de uso en la escuela, como si fuera ahí donde está el problema.

En el segundo capítulo de la serie mencionada, un adolescente se avergüenza de que su padre, policía, no está entendiendo nada en absoluto. ¿Cuántos padres saben de incels, de la regla 80-20, de las píldoras roja y azul, de la manosfera o del significado de los emoticonos para sus hijos? Por no hablar del porno violento que han visto, no pocos incluso antes de tener vello púbico. La adolescencia exige parcelas crecientes de intimidad y los padres dejan de saber con certeza dónde y con quién pasan tiempo sus hijos, y eso es normal y saludable. El problema con internet y los teléfonos inteligentes es que los padres ignoran que sus hijos tienen perfiles en TikTok, en ‘Insta’… además de en Facebook, que es donde ellos creen que saben manejarse y por eso dieron permiso con la condición de que los aceptasen como amigos. Están tan en Babia que se creen que a ellos les salen las mismas cosas que a ti. Mira que hasta lo han dicho por la tele, pero no se han enterado: en las redes y en los buscadores, a cada uno le sale lo que clica, lo que mira, lo que le gusta. El algoritmo refuerza los contenidos que cada quien busca o ve. Así pues, si siempre ha resultado difícil penetrar en la mente adolescente para un adulto, más que nunca ahora, porque los algoritmos nos mantienen en nuestros respectivos ‘filtros burbuja’ (Eli Pariser) y es como si viviéramos en mundos paralelos, de imposible comunicación.

Los adolescentes tienen especial necesidad de intimidad y ahora también de apoyo. Tal vez lo único que podamos darles no se lo estemos dando: confianza en sí mismos. Pero no esa confianza falsa que consiste en hacerles creer que nada malo puede acontecerles porque «aquí estamos papá y mamá para protegerte»; o esa confianza tonta de que «todo lo que deseas lo podrás conseguir si te esfuerzas lo suficiente»; ni siquiera aquella de «estudia para tener un buen trabajo», porque hoy la universidad ya no garantiza ni estabilidad ni bienestar económico. Necesitan poder confiar en su propia capacidad para afrontar el difícil mundo que les toca vivir, muy distinto al que fue hasta hace apenas dos décadas, o incluso tres meses, con la irrupción del trumpismo en la escena mundial. No es fácil ni para ellos (acostumbrados ya a la falsa soledad de la pantalla) ni para los adultos (acostumbrados a hablar en lugar de escuchar), pero es imprescindible intentarlo con inteligencia y sensibilidad. Que el fracaso esté casi garantizado no nos exime del deber.

