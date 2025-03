La islamización de España

El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que se imparte en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es un programa ligado a un ‘Convenio de Asociación Estratégica en materia de Desarrollo y Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva’ entre Marruecos y España, que se recoge en el Boletín Oficial del Estado y que fue suscrito en 2012 por el ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular, José Manuel García-Margallo. Un Partido Popular al que le faltó visión de Estado cuando accedió a un programa de este tipo y al que, como es habitual, debió de ceder por complejo. No fue hasta agosto de 2018 cuando se aprobó su aplicación definitiva, solo dos meses después de la llegada al poder de Pedro Sánchez. Para sorpresa de nadie, ya que es por todos conocidos que una de las primeras reuniones de Pedro Sánchez fue con su señor, el rey de Marruecos. Y así nos ha ido desde 2018: cesiones, subvenciones y sumisiones.

Tras la entrada en vigor de este acuerdo de colaboración, el Gobierno socialista se comprometió a fomentar «la enseñanza y la difusión de la lengua, la historia y la civilización árabe y marroquí», donde el Gobierno marroquí escoge a los profesores y decide qué contenidos se imparten en las escuelas españolas.

¡Obviamente, esto es un despropósito! Un despropósito que el Partido Popular está ayudando a implementar en la Región de Murcia. Es un retroceso en la integración de los jóvenes que vienen de Marruecos, ya que, en lugar de integrarse en la lengua y cultura del país que les acoge, lo que hacen es preservar y potenciar la cultura, las costumbres, los valores y la lengua del país del que vienen. Una cultura, como es la marroquí, abiertamente machista y contraria a la libertad y la independencia de la mujer, y una cultura abiertamente homófoba, que castiga la práctica de la homosexualidad con penas de hasta tres años de cárcel, según el artículo 489 del Código Penal marroquí. Es decir, una cultura totalmente opuesta a los principios y valores de nuestra cultura judeocristiana y grecorromana, y una cultura que, además, aspira a ser hegemonía.

Estamos siendo testigos de la rápida erosión y sustitución de nuestra cultura, de la pérdida progresiva de nuestra identidad. Sufrimos regularmente un ataque directo a nuestra religión y nuestras tradiciones, donde ayuntamientos y gobiernos de uno y otro color nos dicen que la Semana Santa debe ser más discreta y que nuestra Navidad no se debe pronunciar. Ahora felicitan ‘las fiestas’, no la Navidad, y esto, según el bipartidismo, se hace para no ofender. Pero, ¿para no ofender a quién? Porque esto, a los cristianos, nos ofende. Sin embargo, desde las redes sociales de esos mismos ayuntamientos, se felicita el Ramadán sin ningún tipo de problema. Esto, señores, es la islamización de España.

Desde el Gobierno y desde las instituciones se está renunciando a nuestra identidad, a nuestra cultura y a nuestras tradiciones, y ahora se propicia, desde nuestros colegios, un laboratorio de sustitución cultural donde, para colmo, tenemos que financiarlo con fondos propios de la comunidad.

Una región con la economía quebrada, que tiene colegios sin calefacción en invierno y estudiantes en barracones. Una comunidad con una tasa de abandono escolar superior a la media y con unos resultados en el informe PISA que nos sitúan a la cola de España. No tiene sentido que los inmigrantes que vienen a España desde otras culturas no se integren en la cultura del país que les acoge. Tenemos ejemplos claros por toda Europa de la dificultad que supone integrar a personas que vienen de una cultura tan opuesta a la nuestra, los guetos que se crean y cómo cambia la forma de vida en los barrios en los que se instalan. Lo estamos viendo incluso en nuestro país, como cuando gobiernos e instituciones no hacen respetar la ley y el orden, se dan casos como el de Salt, en Cataluña, donde el imán de la mezquita de Salt tiene más poder sobre la población que el propio Estado y donde, cuando la población islámica extranjera se hace con el control, la policía tiene miedo de entrar en esas zonas.

Y ahora, a través de este convenio de formación, es Marruecos quien elige a los profesores y es Marruecos quien decide el contenido. Es decir, Marruecos, un país extranjero, es el que tiene el control sobre la enseñanza de estos menores dentro de nuestro país y pagado con nuestro dinero. Marruecos, un país con claras pretensiones expansionistas, que, de forma abierta y sin ningún tipo de tapujo, lleva reclamando Ceuta y Melilla desde hace años y que, recientemente, ha creado y financiado la plataforma Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla.

Un país que regamos con millones de euros en subvenciones, un país que hace la competencia desleal a nuestros agricultores, un país que nos extorsiona con la inmigración ilegal descontrolada que empuja a nuestras fronteras, y ahora, un país que pretende, con nuestro dinero, inculcar su cultura en los más jóvenes.

Permitir y acatar esto es una traición a los españoles, a nuestros valores, a nuestra integridad territorial y nuestra cultura. Nunca un Gobierno de España trabajó tanto para destruir el país, y el Partido Popular, desgraciadamente, está siendo su colaborador necesario.

