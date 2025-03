Solo le falta ser sardinero, dar pitos, subirse a una carroza y tirar balones. Es cofrade, huertano, moro y cristiano. Recientemente, en concreto el pasado 21 de marzo, ha sido el pregonero de la Semana Santa de Los Dolores, demostrando que su sentir religioso no es postureo y que su apego por las tradiciones de Murcia le viene de lejos. No es un arribista en cuanto a costumbrismo. Todo ello, metido en la coctelera ha llevado a más de uno a pensar que Luis Alberto Marín, actual consejero de Economía, podría ser el candidato que en un futuro buscaran los populares para la alcaldía de la capital, ahora en manos de José Ballesta.El actual regidor tiene aún cuerda para rato pese a sus circunstancias personales y nadie, de momento, ha pensado en un relevo a corto medio plazo. La personalidad de Ballesta y su férrea voluntad hacen de él un titán difícil de sustituir debido a su capacidad de trabajo, su mando en plaza en el Ayuntamiento, su perfeccionismo y su capacidad para reinventarse y aguantar en los momentos más duros desde el punto de vista tanto privado como político.

No se conoce por estos lares otro caso de persona que haya sobrevivido a una moción de censura sin decir esta boca es mía durante el mandado de sus oponentes y haya logrado después una mayoría absoluta. Esa muesca en su revólver lo habilita para hacer, sobre su futuro político, lo que le plazca. Unos dicen que no se retirará ni siquiera para las siguientes elecciones municipales y otras voces lo colocan en la recta final de su carrera como alcalde.

El consejero de Economía, ¿alcaldable de Murcia para el futuro? | L. O.

Sea como fuere siempre hay que pensar en candidatos más allá del corto y medio plazo. Y ahí es donde emerge la figura del consejero de Economía, enraizada en el municipio. Marín, antes de pregonero, hizo lo propio en Moros y Cristianos, una fiesta de la que es cofundador su padre. También es huertano, ya que pertenece a una peña. Como cofrade tampoco le faltan galones. Entre otras cosas es de la cofradía del Rescate y es cabo de andas de varios pasos: del paso de la Verónica en la Caridad y del paso de la Aparición de Jesús en el lago Tiberiades de Domingo de Resurrección. De ahí la pasión que muestra en Semana Santa. A nivel político ha desarrollado distintas responsabilidades y no hay que perder de vista un dato. El PP lo puso en la lista al Congreso de los Diputados y después el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, lo rescató para ser superconsejero. Un trasiego que demuestra la afinidad que tiene con el líder regional de los populares, que tiene plena confianza en él y en su gestión. No sería de extrañar, entonces, que algunas personas lo coloquen como alcaldable para la sucesión futura de la capital de la Región. Además, también es cercano a Alberto Nuñez Feijóo. Incluso, algunos lo han llegado a situar como ministrable en caso de que el gallego se hiciera con la presidente del Gobierno de España.

En las quinielas también aparece Rebeca Pérez, concejala de Fomento y vicealcaldesa, que comenzó su carrera como edil de Juventud con el exalcalde Miguel Ángel Cámara

El consejero de Economía, que también tiene sus críticos, no es el único que se sitúa en las quinielas a la alcaldía de Murcia. Ahí está también Rebeca Pérez, concejala de Fomento y vicealcaldesa, que comenzó su carrera como edil de Juventud con el exalcalde Miguel Ángel Cámara y que ha sabido colocarse en la posición que en estos momentos ostenta. Luego hay otros actores, que podrían llamarse de relleno, tales como José Guillén, hombre cercano a Ballesta y su mano derecha, y José Francisco Muñoz, el superconcejal que también es del agrado del actual alcalde. La veda se abrirá en la recta final del mandato y se sabrá la condición de cada uno de ellos.

En las filas populares, de momento, todo está muy soterrado a diferencia de los socialistas, que están a la espera de que José Vélez entregue su acta de diputado. La condición, al parecer, es que llegue a la Asamblea Regional Jordi Arce, el apadrinado de Vélez, que como su jefe, tiene abierto juicio oral por el caso de la plaza de toros de Calasparra. El problema es que hay un diputado y una diputada por delante. En el caso del diputado, no creo que puedan convencerlo para que no tome posesión de su acta y deje el camino expedito. No es su perfil. A la candidata a diputada que va delante de Arce, al parecer, ya la tienen convencida.

No obstante, faltaría una renuncia para que Arce pudiera llegar a la Asamblea. Buscando, buscando, el PSOE pudiera haber puesto el foco en Magdalena Sánchez Blesa, una mujer cercana a Diego Conesa, antiguo líder del PSOE que ha sido derrotado por Francisco Lucas, actual secretario general de los socialistas murcianos. Otra que, según comentan, podría hacer el favor de Lola Jara, que se ha estrenado esta legislatura en la Asamblea. En unas semanas todo será desvelado. Por nadie pase.

