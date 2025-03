Fotografía de Belén Unzurrunzaga.

Por fin hace sol, aunque la lluvia esta semana ha querido decir, durante un par de días, la última palabra. Cuando me lean, habremos dormido una hora menos y yo estaré feliz por la llegada del horario que más me gusta, el de verano. Huele a azahar de manera escandalosa por la calle, me paro a respirar el aroma de los naranjos en flor y sonrío. Se acabaron las goteras, los cubos y el feng shui de Hacendado. Queda que arreglen el techo, da pena verlo. Pero la luz da vida, ¿no creen?

Estoy cabreada, he visto a través de redes una noticia que me ha enfadado mucho: la agresión a un chico con parálisis cerebral por parte de sus compañeros de clase. No contentos con agredirle y burlarse de él, lo han grabado. ¿Qué tipo de persona tienes que ser para comportarte así? ¿En qué mundo vivimos? Tras ver el vídeo en las noticias, he pensado en mi sobrino. «C» es un chico de 13 años con una discapacidad intelectual grave: no habla, anda con dificultad y se comunica a través de pictogramas que señala en una tablet que habla por él. Hace unos días me quedé cuidando a C, pasamos el día juntos. Le encantan sus juguetes, la música y comer patatas o galletas. No abraza ni habla, pero creo que tenemos nuestra particular manera de comunicarnos y conectarnos. Fueron siete horas juntos; todo estuvo bien, le sentí feliz, no se puso a llorar extrañando a sus padres. Dibujamos -bueno, intenté dibujar-, escuchamos música, comimos juntos y hasta me dejó darle un beso, hacerle cosquillas y sentarme cerca.

No dejé de pensar en lo duro que es cuidar, en casa sabemos mucho de esto, pero a la vez no conozco un amor más puro. No me entra en la cabeza quienes son capaces de hacerles daño. C y todas las personas vulnerables deben ser protegidas por la sociedad. Un día podemos hablar de la gran farsa de la inclusión y de lo mucho que hay que hacer en materia de educación.

Se me ha fundido un faro del coche, sólo ha sido la bombilla, ¡menos mal! Es un coche antiguo y cuesta encontrar repuestos en los desguaces -lo sé bien, créanme-. Dicen que llevo coche de apoderado de torero, yo estoy encantada porque me lleva a todas partes y está perfecto para los años que tiene, y no lo digo yo, lo dice la ITV que le pasé esta semana. ¿No les pasa que cuando van a pasar la ITV se bloquean? Me comporto de manera muy torpe y hasta me cuesta seguir las indicaciones: «Intermitente derecho, el izquierdo, ponga las luces, ahora las largas...» Y, tras unos minutos de espera, aparecen con tu certificado sellado y les dices hasta el año que viene, sonriendo pensando en el viaje a Bilbao de julio.

Ha salido el sol y en mi casa por las mañanas hay un rincón donde hacer la fotosíntesis mientras pongo la cafetera al fuego. La casa huele a café, me siento en este rincón a leer y, por un rato, todo es perfecto, a pesar del techo arrugado con la pintura que se cae a trozos. Pero no crean que todo es tan idílico; hay días que me torturo escuchando las sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados. Esta semana tocaba hablar del aumento del gasto en seguridad. En Europa se han puesto nerviosos, la cosa no pinta bien, pero me quedo con las risas que nos hemos echado con el kit de supervivencia. Con permiso de la UE, a mi kit, además de todo lo que nos han recomendado, le he metido una lata de mejillones fritos en escabeche, salsa Sriracha, un bote de pepinillos agridulces, un pan artesano de pimentón y aceitunas de cuquillo y un par de botellas de sidra natural. Con esto, por mi parte ningún problema a sobrevivir a una crisis de lo que sea durante 72 horas.

Pero, siendo sincera, a mí no me da miedo una posible III Guerra Mundial. Lo que realmente me dan miedo son las fiestas de los 50 cumpleaños que tengo este año. Estas celebraciones se han convertido en lo más parecido a la rave de año nuevo. Orquesta, DJ, bebida y comida para tres guerras mundiales y photocall para hacerte las fotos que te hundirán la reputación en el grupo de WhatsApp de los asistentes al festejo. Menos mal que aún me quedan tres años para entrenar o para tener claro que, cuando me toque, desapareceré para no tener que pasar por semejante trance. La gente no ha tenido suficiente con invitarte a sus bodas o comuniones de sus hijos. Todo sea por seguir celebrando que estamos vivos.