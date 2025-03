Eva Mauricio: la vida como un iceberg

Me encuentro con la pintora Eva María Jiménez Mauricio en su domicilio familiar, un piso cuya terraza da al Instituto Mariano Baquero Goyanes de Murcia, en el que imparte clases de Arte y Dibujo. Eva nació en Águilas, no es de extrañar que uno de sus temas preferidos sea el agua y el mar. De niña se crió en un ambiente muy relacionado con el arte. Varios de sus familiares fueron pintores, el más conocido su tatarabuelo, Federico Mauricio Ramos, autor de las pinturas del segundo techo del Teatro Romea y de algunas reconocidas obras la Entrada en Murcia de Jaime I el Conquistador, expuesta en el Museo de la Ciudad: «Estudié Bellas Artes en Valencia, algo que surgió con la naturalidad de tener estos antecedentes familiares y de recordarme dibujando desde siempre. Si algo soy es una chica de barrio. No estaría a gusto en un chalet apartado o en una urbanización cerrada, me gusta la vida de barrio, sus pequeños comercios, sus bares, la gente en las calles y poder llegar andando al centro y vivir la vida cultural de esta ciudad».

Eva Mauricio me cuenta muchas anécdotas de su infancia y de su trayectoria artística. Su abuelo era veterinario en Águilas y cuando venían a acampar los circos ella lo acompañaba a revisar aquellos animales exóticos: «Como me regalaban entradas, luego podía ver a los payasos, que yo dibujaba obsesivamente. Lo mismo me pasaba con los libros que tenían ilustraciones, como un gran tomo de La Divina Comedia de Dante que tenía mi abuela, otra de las cosas que yo no paraba de dibujar». Me habla sobre sus primeras exposiciones: «En 1992 me licencié en Bellas Artes y dos años antes ya había expuesto en la Galería Velázquez de Valencia y sido premiada en varios certámenes regionales de pintura y de escultura. Al año siguiente realicé mi primera exposición individual en Murcia, en la Sala Caballerizas de los Molinos del Río». Desde aquel entonces hasta ahora, han sido numerosas sus exposiciones individuales y colectivas, destacando las realizadas en Valencia, Alicante, Madrid y toda la Región de Murcia. Ha participado en Ferias de Arte como la de ArtMadrid, ilustrado portadas de libros y realizado carteles diversos, pero en la conversación nos detenemos especialmente en las numerosas muestras realizadas en prestigiosos museos y en sus proyectos –Sentar la cabeza, en la Sala La Capilla del Rectorado de la UMU y Vía crucis, en el Museo Cristo de la Sangre, dos de sus últimas e interesantísimas exposiciones que ojalá veamos pronto en otras salas–.

Subrayo, por interesantes, sus palabras: «Siempre he sido muy ecléctica, hay muchas cosas que me interesan y lo que me falta es vida para llevar a cabo todo lo que me bulle en la cabeza y todas las ideas que voy apuntando. Pero desde aquellas primeras exposiciones de mi carrera, en las que había un poco de dispersión o ansia de abarcarlo todo, con el tiempo me he ido concentrando, decantando, girando en torno a una idea. Me gusta mucho trabajar por proyectos, creo que no solo hay que pintar por pintar, sino transmitir algo, comunicar un mensaje, hacer pensar. Eso lo intento transmitir también a mis alumnos». Y me confiesa: «La creación es mi gran vocación, pero la enseñanza es mi pasión. Cuando terminé la carrera me di cuenta que era muy complicado vivir del arte. Yo había tenido grandes docentes, inolvidables, de esos que te ayudan, te transmiten y te cambian, que no solamente te enseñan. Así que me decanté por la docencia como modus vivendi, pero también como una profesión apasionante, llena de sentido. Creo que hemos de entregarnos, transmitir nuestra pasión con emoción, por el bien de los alumnos y también por el de nosotros mismos. Creo que hay un intercambio en las dos direcciones porque mis alumnos también me transmiten, me motivan y me contagian energías, me hacen pensar y me dan energías para replantearme cosas, para buscar respuestas para ellos y también para mí. Algunas veces he conseguido su complicidad y su sonrisa porque he intentado hacerles ver que hasta en el dibujo técnico se puede encontrar la belleza. Yo creo que soy así gracias a quienes fueron mis profesoras y profesores y también gracias a mis alumnos. No es fácil, la verdad, porque vivimos en unos tiempos en los que hay un cierto rechazo a lo artístico, pero es un reto, la educación y la formación son un reto. Yo tengo la suerte de que mi trabajo me apasiona y me deja libre la mitad del día para la creación artística».

Hablamos de nuevas tecnologías en la educación y, en especial, en la educación artística: «Es un tema que me preocupa y que me ocupa. Durante años he coordinado el Proyecto Digital de Centro. No podemos quedarnos obsoletos, hay que usar todas las herramientas que estén a nuestra disposición, sean pantallas o sea la IA. Si se usan como lo que son, meras herramientas, sin abusar, las tecnologías nos ayudan, nunca nos esclavizarán. Yo las utilizo con mis alumnos, las trabajamos de manera crítica. No podemos prohibir las pantallas, en el siglo XXI hemos de convivir con ellas, es nuestro mundo, no hay quien pare la tecnología, y hemos de educar para su correcto uso. Lo último que hemos trabajado en clase ha sido La Bauhaus, aquella importante Escuela de Arquitectura, Diseño, Arte y Artesanía alemana fundada en 1919, y ha sido muy interesante que mis alumnos hayan usado la IA para trabajar este movimiento».

Le hago referencia a muchos de los cuadros que cuelgan en su rincón de trabajo y que yo he visto en algunas de sus exposiciones: «Pertenecen a mi proyecto Vida líquida, que he trabajado durante años y que aún hoy me ocupa. Son más de cien obras de varias técnicas. Me gustan mucho los símbolos y el agua es el de la vuelta a los orígenes de la vida, sumergirse en el mar es una catarsis, un acto de introspección que nos permite conectar con nuestro yo más auténtico y desconectar del ritmo frenético en el que vivimos. Una de las series se llama icebergs y los personajes sobresalen, desplazándose errantes por la vida y mostrando a los demás una pequeña parte de lo que somos. Poco a poco, como el hielo, nos vamos desvaneciendo hasta desaparecer». Hermoso, maestra.

Suscríbete para seguir leyendo