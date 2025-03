La dura tarea de ser médico de familia

VOCACIONAL. No hace mucho, acompañé a un familiar a una cita concertada con su médico de familia. La hora, 13.45. La cara del médico expresaba perfectamente el grado de cansancio que había alcanzado después de las decenas de visitas atendidas esa mañana. Le dije algo al respecto. Él me respondió: «Pues todavía me quedan citas presenciales y algunas telefónicas», y siguió atendiendo a la enferma con el mismo interés que si comenzara entonces la labor diaria. Al oírlos, se nota que saben Medicina estos médicos, mucha Medicina. Sin embargo, la especialidad está a la baja. Los jóvenes huyen de ella porque es una profesión que, si no es vocacional, no se puede con ella.

HACAMBIADO. Una señora sentada esperando su turno con el médico le dice a la persona que la acompaña: «Yo es que estoy muy mal de los nervios. Desde que se murió mi marido no soy la misma».

CARTAGENA PROVINCIA. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha acordado instar a la Asamblea Regional que dé los primeros pasos en un posible plan para que el municipio se convierta en provincia. La verdad es que ya sería hora. A lo mejor, si este hecho llega a producirse, el obispo de la Diócesis de Cartagena se animaría a irse a vivir allí en vez de estar radicado en Murcia. Se dice que el primer obispo que abandonó Cartagena para venirse a vivir a la capital, lo hizo porque las charcas de El Almarjal estaban llenas de mosquitos que transmitían enfermedades y también porque la costa estaba infectada de piratas. Pero ahora ya no hay charcas, y piratas, en Cartagena, somos los justos.

NOHAYPRISA. En la cola de la caja de un supermercado espera su turno un hombre con una compra bastante grande. Llega una mujer de unos cincuenta años con unos yogures y una botella de aceite en la mano. El hombre, amablemente, le dice: «Pase usted primero, que yo llevo mucha compra». Ella le responde: «No, no se preocupe. No tengo ni pizca de ganas de llegar a mi casa».

HABLANDELOSUYO. Últimamente estoy leyendo mucha novela actual y les estoy notando algo en común. Cuando los autores o las autoras llegan a una parte descriptiva que dominan más que otras, se emplean a fondo en ella, explicando minuciosos detalles que unas veces interesan al lector y otras no. Por ejemplo, si se está hablando de barcos y es un tema que el escritor conoce y disfruta, te colocan decenas de páginas sobre estructuras navales, sistemas de navegación, estados de la mar, nombres de las piezas de los barcos, etc. que, a la larga, tienen poco que ver con el relato, pero se nota que el autor está feliz escribiendo toda esa información que él atesora. Y con este ejemplo me estoy refiriendo a un muy conocido autor que es un buen amigo mío, pero estoy casi seguro que otros lectores de narrativa pensaran lo mismo que yo.

IMPACTANTETITULAR. En la portada de una revista del corazón, leo el siguiente titular: Terelu confiesa su mayor trauma: «Mi padre se pegó un tiro y quiso culpar a mi madre» (Qué declaraciones tan íntimas a la prensa, ¿verdad? Se queda uno de piedra).

SERIE. He visto la serie Disclaimer. Está bien, incluso muy bien, sin exagerar. Está Cate Blanchet, y eso es siempre una garantía, y también Kevin Kline y Sacha Baron Cohen. La dirige y ha intervenido en el guion Alfonso Cuarón, el de Gravity o Roma, dos películas estupendas, mejores que esta serie. Pero se deja ver y entretiene. La verdad es que últimamente voy huyendo un poco de los thrillers y busco otras cosas. Esta es también un poco thriller, pero no mucho.

SORPRENDENTE. Veo y escucho en la tele unas declaraciones del presidente Fernando López Miras diciendo las cosas esas que dicen los de Vox. La verdad, no me lo esperaba.

CURIOSIDAD. Dos hombres mayores van por la calle, se paran en un escaparate y uno de ellos dice: «Mira qué bragas, Paco», y se ríe.

NOVELA Y REALIDAD. María Dueñas ha presentado una nueva novela, Por si un día volvemos. He leído que va de una mujer que emigra a Orán desde Alicante huyendo de algo y buscando una vida mejor. Hay varias familias murcianas que podrían haberle dado información sobre estas salidas abruptas del país hacia la ciudad africana, que está ahí enfrente, a trescientos kilómetros. Una de ellas podría haber sido la del presidente Carlos Collado, que tuvo esa misma experiencia cuando era un niño, y su familia huyó a Orán en un pequeño barco en plena Guerra Civil. Creo que salieron desde Águilas, según él mismo me contó.

