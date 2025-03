Mi ventana al mar

Me gustaría pensar, más a menudo de lo que suelo hacerlo, que la política existe para la defensa de nuestros intereses. ¿Quién sabe? Tal vez sea así, porque por más que se apodere de mí el escepticismo, tal vez sea justo reconocer que los avances en derechos y libertades que hemos ido consiguiendo a lo largo de los años se deben a que algunos de los que se han dedicado a esto de la cosa pública han luchado, realmente, por todos nosotros y no se merecen que los metamos en el mismo saco. Los debates en plenos y parlamentos no suelen invitar a ensalzar la labor de quienes nos gobiernan ni de la oposición, porque, demasiadas veces, parece que se trate más de salirse con la suya que de sacar adelante las propuestas por el mero hecho de que favorecen a todos los ciudadanos. Ni siquiera cuando se produce el milagro de la unanimidad se suele acabar la discusión, y el pulso consiste en ver quién se apunta el tanto.

Me pillan últimamente en plena fase escéptica, en la que prefiero no entrar al trapo de estos juegos, porque, digamos lo que digamos, al final siempre acaban por hacer lo que les da la gana. Así, que el nuevo Centro de Innovación y Ciberdefensa Citec Caetra se instalará o no en Cartagena, no está ni en sus manos ni en las de quienes escribamos a favor o en contra, sino de los que tienen la potestad de decidirlo y en función de sus intereses, que no los nuestros. Mi opinión es que este debate se sustenta menos en argumentos racionales y objetivos que en los populistas y pasionales, legítimos, pero insuficientes tantas veces.

Dicho esto, hay situaciones que claman al cielo y que ya hemos comentado en este rincón más de una vez, como que el Servicio de Aduanas se encuentre en la capital de la Región, cuando tenemos el cuarto puerto de España en movimiento de mercancías, con más de 30 millones de toneladas al año. O que siendo uno de los núcleos militares más relevantes de nuestro país, la Delegación de Defensa también se ubique en la ciudad del Segura. ¿Centralismo? Tal vez. En cualquier caso, lo razonable sería que en las decisiones que afectan al desarrollo de nuestra Región y de nuestra Cartagena, y sobre todo en la prestación de servicios a los ciudadanos, imperasen menos las cuestiones territoriales y más el tan denostado sentido común.

Un sentido común que parece que el mundo está perdiendo, porque cobran cada vez más fuerza términos que asociábamos a otras eras anteriores. Sí, me refiero a la guerra, que cada día escuchamos y leemos más en los titulares, como consecuencia, una vez más, de los intereses de los poderosos, cuyas principales armas no son los arsenales nucleares ni las capacidades y equipamientos de sus ejércitos, sino nosotros mismos, nuestros temores y miedos y nuestra inacción ante tanto despropósito. Como si no nos bastara el propio devenir de catástrofes naturales y pandemias para saber de qué va esto de la supervivencia. Por no hablar de quienes luchan en su realidad diaria contra enfermedades crónicas e incurables y, pese a ello, no pierden la sonrisa. ¿Kit de supervivencia? Que se dejen de apretar botones que no deben y de medirse quién tiene las armas o el orgullo y la vanidad más grandes, porque los que ya mueren y los que podrían morir son cientos de miles de inocentes que solo queremos «vivir la vida sin más mentiras y en paz», como cantaban los de Jarcha.

Por eso, últimamente, prefiero hablarles de asuntos más livianos, del día a día real de las personas. Y aprovecho para aplaudir una de las mejores iniciativas que se desarrollan en Cartagena desde hace ya un tiempo. Me refiero a la Ruta de las Fortalezas, cuya auténtica fortaleza no son los castillos y baterías militares abandonadas, sino que desde hace bastantes semanas, e incluso durante todo el año, llena nuestros montes de deportistas, locos andarines, parejas y familias que suben y bajan disfrutando de las vistas, de la vida. Yo no haré la ruta, al menos este año, pero me he sumado a ese club de andarines y acostumbro a recorrer Fajardo, donde paso junto al Mirador del Cariño, y Galeras, donde me detengo ante el conocido como Mirador de la Esperanza. Desde allí se oye el ruido de las sirenas de los barcos y cómo se transmite el eco por las montañas. Se escucha el continuo «runrún» de los motores de los buques militares atracados en el muelle de la Curra. El sonido de las campanas de las iglesias marcando las horas de la mañana. Un suave piar de algunos pájaros perdidos. Se percibe el olor de la naturaleza y la intensa luz de la mañana, que te recuerda a las personas que te quieren y a las que tú quieres. Allí encuentras paz y serenidad. Allí encuentro mi ventana al mar. Y ese es mi kit de supervivencia.

