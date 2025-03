Rogelio Gil Sanz, camino hacia el origen

Todo surgió con la llamada de un conocido anticuario de Lorca para que le hiciese una restauración fotográfica. Pues bien, unos días más tarde de haberle entregado el trabajo finalizado, recibo un WhatsApp suyo en el que me preguntaba: ¿Casa en Vistabella? Claro, como actualmente no vivo en ese barrio, al principio no entendía su pregunta y me extrañó bastante, ya que en ese lugar pasé mi infancia y una gran parte de mi vida, pero tras una llamada me aclaró que el cliente que nos había contratado a ambos para restaurar las fotos, Rogelio Gil Sanz, al saber mi nombre le dijo que me conocía del colegio, que había estado en mi casa varias veces cuando éramos niños y que su padre y mi padre habían sido muy amigos. Rogelio Gil, Rogelio… el caso es que esa combinación del nombre con el apellido me empezaba a sonar (y nunca mejor dicho lo de sonar, porque es siempre a través de la música como nos suelen aparecer los recuerdos más enquistados de la memoria).

Para facilitarme la búsqueda, le pedí al anticuario que me pasase una imagen del cliente, pero, ni con esas; se trataba de una cara desconocida. Es verdad que había algo en su mirada y en su boca (o sea, en el triángulo del alma), que hacía vibrar levemente mis abandonados rincones de la memoria, pero no conseguía encontrar la identidad que buscaba. Así me pasé algunos días: luchando, escarbando, removiendo, tirando de la cuerda para sacar de ese oscuro pozo a aquel lejano amigo que buscaba. Como veía que no avanzaba, lo llamé personalmente, lo saludé con esa prevención que nos da siempre lo desconocido, pero le pedí el favor de que me enviara una foto suya de aquellos años en los que habíamos coincidido en el colegio San Ignacio de Loyola. ¡Ay! ahora lo reconocía, se trataba de mi amigo de la infancia, de cuando teníamos entre los seis y los nueve años (es decir, de hace casi sesenta y cinco años) y de nuevo volvía a mi vida. Desde entonces y tras abandonar ambos el colegio para empezar con los estudios medios, no habíamos vuelto a saber el uno del otro.

Un día quedamos los tres para comer juntos. Al encontrarnos de nuevo Rogelio y yo, nos abrazamos emocionados y a ambos se nos puso el vello de punta. ¿Qué era aquello tan intenso? ¿Cómo era posible sentirte tan cerca de alguien que, en realidad, no sabes casi nada de él, ni de su vida? ¿Qué tienen aquellas primeras y lejanas experiencias vitales para quedar como grabadas a fuego en la concepción de nuestro mundo? Seguramente con ese abrazo no estábamos recuperando al amigo (que también); estábamos reviviendo aquel añorado tiempo del descubrimiento de la vida y, sobre todo, vislumbrando el ansiado origen al que inevitablemente nos acercamos.

