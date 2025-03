Una vez que los políticos europeos, rusos, americanos, etc. han lanzado sobre toda la humanidad el horror de la palabra ‘guerra’, junto a las de ‘rearme’ o ‘defensa’ (todas quieren decir lo mismo), y nos han puesto en guardia a todos los habitantes del planeta, que no podemos creernos las locuras y los disparates que pronuncian los que han tomado el poder en los países más poderosos y que puedan estar hablando de bombardeos, de armas atómicas, etc., pues bien, ellos, ahora, están comenzando a desatar la fiebre del kit. Hablo, como ustedes saben, a ese kit de supervivencia para casos extremos del que se habla por todas partes.

Y fue en Francia donde, por primera vez hace unos días, una señora de la política, -era ministra, o algo – hizo unas declaraciones conminando al pueblo a que metiera en una mochila todo lo necesario para poder aguantar tres días en un refugio. Después apareció otra mujer política en Bélgica que hizo un vídeo con ciertas dosis de un humor detestable hablando de lo mismo, utilizando dibujitos del wasap, hasta que el tema se ha extendido llegando a los informativos de nuestras televisiones. Y lo cierto es que ya he observado en dos ocasiones a una persona mayor en la caja de un supermercado con un contenido en el carro que reproducía con bastante fidelidad una parte del posible contenido de un kit. En cualquier caso, y si ustedes están pensando en hacer lo mismo, vayan preparando un vehículo ligero para poder trasladar lo que se aconseja llevar porque son muchas las necesidades a cubrir, sobre todo, si se es una persona mayor, aunque solo se trate de atender lo más necesario para tres días.

Comencemos: recomiendan llevar 3 litros de agua por persona y día, es decir, 9 litros. Pastillas purificadoras de agua. Comida no perecedera, barras energéticas, latas de conservas, frutos secos, chocolate, una navaja multiusos, cubiertos para comer. Hasta aquí, vale, aunque yo no sé qué voy a hacer con la mochila y los dieciocho kilos que va a pesar el agua de mi mujer y la mía, pero es que también recomiendan que llevemos una tienda de campaña ligera, un saco de dormir, ropa: pantalones resistentes, camiseta térmica, calcetines, gorro. Y también un botiquín básico: venda, gasas, alcohol, desinfectante, tijeras, pinzas. Y no olvidemos los medicamentos personales, que si ya eres mayor, suelen ser una caterva: el de la tensión, lo de la próstata, algún analgésico, el Ventolín, los supositorios de glicerina, etc.

¿Y la linterna? Absolutamente necesaria, dicen, y con repuestos de pilas. También un encendedor y cerillas. Explican que también es muy necesario llevar una cuerda resistente de al menos 10 metros, aunque no sé exactamente para qué, una brújula y un mapa por si nos perdemos en Cabo Cope o en Santomera. También es conveniente llevar cinta adhesiva fuerte, una radio, un silbato, y un espejo de señalización, que no sé exactamente qué es.

Y, por último, no se vayan ustedes a olvidar de sacar una fotocopia de los documentos importantes, carnets, etc. todos plastificados o metidos en bolsas impermeables. Supongo que se refieren a los seguros y a las escrituras de las posesiones. También recomiendan llevar dinero en efectivo, pero en billetes pequeños. Si, por casualidad alguien tiene todavía guardados en su casa algunos billetes de quinientos euros o de doscientos, o incluso de cien, debe dejárselos allí, y llevarse los de menos cuantía y la calderilla. Por supuesto la calderilla tampoco le va a servir para nada.

Para escribir lo de arriba he recurrido a los datos de la Inteligencia Artificial, que es exactamente la misma fuente que han utilizado los políticos al hablar de este tema. De todos modos y a mis cortas luces, como este atajo de locos desgraciados que han conseguido el poder en el mudo actual decidan que hay que liar una guerra, me temo que no vamos a tener nada que hacer la mayor parte de nosotros, y yo, quizás, como vi en un documental sobre la guerra en Ucrania, haga como un matrimonio mayor que había decidido no ir a los refugios durante los bombardeos, quedarse en su casa y ‘que sea lo que Dios quiera’ que decía la mujer ucraniana. En cualquier caso, no podría con el peso del kit.

