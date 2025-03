Tiempos de censura

José Bretón, durante su juicio. / DIARIO CÓRDOBA

La editorial Anagrama surgió en el último tramo del franquismo, y durante esa etapa acumuló un amplio historial de censuras y secuestros de sus publicaciones, pero su resistencia fue heroica hasta convertirse en una de las mejores del mundo. Ayer sucumbió voluntariamente a la presión de las redes sociales, desatadas contra el libro El odio, de Luisgé Martín, que expone la versión del asesino de sus propios hijos en un ejercicio de violencia vicaria en venganza por la separación de su mujer. Anagrama ha decidido ‘retirar indefinidamente’ su venta.

No he leído el libro, claro, pero intuyo por el título que no cabe suponer una interpretación amable de las motivaciones del asesino por parte del autor ni deja lugar a subterfugios que maticen la naturaleza de sus actos.

La triste impresión que podemos extraer es que lo que no pudo la censura política de la dictadura está ahora al alcance de las hordas biempensantes de Tuiter, gente que sin duda disfruta de las teleseries sobre crímenes basadas en hechos reales o, en el mejor de los casos, de novelas negras nórdicas, o tal vez de los descuartizamientos de los best sellers de Carmen Mola.

Al parecer, lo que preocupa a los nuevos censores es el dolor de la madre de los niños asesinados, a quien el asesino seguiría zahiriendo, incluso después de haber sido condenado, con el relato detallado de su crimen, sin reparar en que quien se delecta en su maldad solo ahonda en su propia miseria, es decir, solo puede hacerse daño a sí mismo. Por esta regla de tres no habrían podido publicarse A sangre fría, de Capote, El adversario, de Carrère y tantas otras.

Durante el franquismo, la censura literaria era protestada por los lectores, que se solidarizaban con la valentía de las editoriales. Lo sorprendente es que hoy sean los tuiteros y opinadores quienes contribuyan a retirar obras literarias del mercado y que las editoriales claudiquen ante esa presión. Contra Franco luchábamos mejor.