Nunca he estado muy de acuerdo con el concepto de éxito ni con el termómetro que usamos para medirlo. Para mí es algo muy personal y lograrlo está en función de los objetivos y metas que nos hayamos marcado. Quien las tenga, claro, porque desgraciadamente la carencia de objetivos es de los peores hándicaps que albergamos los seres humanos. No obstante, para alcanzar ese éxito, o mejor ese compromiso personal o social, una de las facultades que debemos tener en cuenta es el talento, o los talentos. Capacidades innatas que tenemos al nacer pero que sin la oportuna estimulación será complicado que desarrollemos.

La semana pasada el audiovisual murciano conquistó el Festival de Málaga, en concreto la película Sorda, dirigida por la molinense Eva Libertad, que se alzó triunfante con la Biznaga de Oro a la Mejor Película, uno de los mayores reconocimientos a los que puede aspirar una cinta española.

A muchos les ha sorprendido y han comenzado a dirigir el foco a esta cosa, tan exótica, de contar historias a través de una cámara. A mí, sinceramente, no. Creo que tengo la suficiente legitimidad para opinar y afirmar, con contundencia, que el audiovisual murciano es de los sectores más competitivos y talentosos que tenemos en la actualidad en nuestra región.

Las cosas raramente suceden por generación espontánea y por lo general tienen una explicación, y el fenómeno Sorda no es un milagro sino la consecuencia de haber implementado una serie de políticas y medidas para ayudar al sector y a los profesionales que lo integran. Por eso cuando escucho el típico comentario («A mi la política no me interesa») se me revuelve algo por dentro y se suicida un unicornio en Narnia. Porque, queridos, la política es importante, quizás sea lo más importante, y las políticas, aunque no nos demos cuenta, condicionan y determinan nuestra forma de vida. Participar de ella no es solo un derecho sino que debería ser una obligación.

Quien siembra, recoge, y el retorno obtenido, por lo general, multiplica con creces la inversión. Se me antojan pocas campañas de publicidad tan fructíferas y con tanto eco para nuestra región como la generada debido al triunfo del sector audiovisual murciano en Málaga.

La inversión en talento, la inversión para fomentar aptitudes y desarrollar proyectos es fundamental. Pocas cosas hay tan importantes, créanme, y que debamos exigir con vehemencia a nuestros políticos como la inversión en cultivar talento. No ya sólo a nivel cultural sino en cualquier ámbito. En investigación, en medicina, sobre todo, prevenir es curar y toda inversión que hagamos redundará en nuestro beneficio propio y, como dirían los Viva Suecia, al final siempre aparecen, en hacer un poquito mejor el mundo.

Sorda es una pequeña obra maestra que quedará grabada con letras de oro en la biblia de nuestra cinematografía tal y como, hace ahora apenas un año, lo hizo Gala Hernández, joven cineasta murciana que conquistó a la Academia de Cine Francés ganando el César al mejor corto documental por La mecánica de los fluidos, esa maravilla que nos hace reflexionar sobre la postmodernidad líquida y que se hizo eco del fenómeno incel mucho antes, por cierto, de que la serie de Netflix Adolescencia, hoy tan de moda, lo hiciera.

Eva Libertad, Nuria Muñoz, Gala Hernández, Juan Albarracin, los hermanos Poveda… Atesoramos un vivero de talentos con un potencial ilimitado que tenemos la obligación de cultivar. Señores que está todo ya inventado: sembrar para cosechar.

