No sé si les descubro algo si digo que, a cambio de seguir gobernando, a veces alguien pacta con un prófugo de la Justicia. Supongo que solo los que se ven beneficiados lo apoyarán. Ni los socialistas memorables, ni los que tienen la forma de ganarse la vida fuera de la política, ni por supuesto el resto de los españoles -que son la inmensa mayoría en comparación con los independentistas- están de acuerdo con esa forma de gobernar, que, como ha dicho algún dirigente socialista, es distinto a simplemente estar en el Gobierno.

La amnistía, el perdón de deudas o la gestión de las fuerzas de seguridad son algunas de las concesiones. Y el colmo es esta última: los menores migrantes deben ser acogidos por todas las comunidades por un tema de solidaridad. Ahora bien, en la proporción que Puigdemont ordene. Unos cuantos para Cataluña y el resto para las otras comunidades autónomas. A las que están a tope, como Canarias, lógicamente les parece bien con tal de que alguien le ayude a gestionar esta avalancha de migrantes. Pero las demás comunidades autónomas están en pie de guerra, y no porque no quieran alojar a esos menores, sino porque es tal la injusticia de falta de solidaridad que indigna al más pintado. Y este no es otro que el propio socialista García-Page, que ha llegado a decir que es una medida racista. Racismo, xenofobia, interés particular, rendir pleitesía al prófugo, la verdad es que no sé lo que es. Lo que sí sé es que de solidaridad y de social esa medida tiene un «cero Zapatero».

Ante esta nueva concesión en interés de unos pocos y en contra de la mayoría, ¿qué van a hacer las CC. AA.? Pues ya han anunciado que van a acudir al Tribunal Constitucional. Este tribunal lo tiene complicado, porque no paran de llegarle balones a la escuadra que tendrá que despejar, y haga lo que haga, la crítica no le va a faltar, por unos o por otros. Sobre todo por la ley de amnistía, que aún no ha resuelto si es o no constitucional. Lo más reciente son los ERE andaluces, que anuló la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Y ahora, ésta se niega a convocar nuevo juicio -trayendo, por cierto, a una de las magistradas que dictó la sentencia y que ahora está destinada en la Audiencia Provincial de Alicante, que menuda gracia le ha debido hacer- hasta que Europa se pronuncie, porque no está de acuerdo en esa repetición del juicio, entendiendo que el Tribunal Constitucional se ha pasado tres pueblos con su sentencia. Los precedentes europeos les amparan, puesto que han enmendado ya en alguna ocasión a los órganos constitucionales. El TJUE permitió a los jueces desobedecer fallos del Tribunal Constitucional rumano. Así que no va desencaminada la referida Audiencia sevillana.

Pero, volviendo a los menas, es bueno recordar que aunque las comunidades recurran al Constitucional, esa medida «puigsanchista» deberá ser aplicada. Es decir, ese real decreto ley que distribuye a los «menores extranjeros no acompañados» por toda España, hay que cumplirlo, a pesar del recurso de amparo, pues su suspensión solo sucede cuando es al revés, esto es, cuando es el Gobierno el que recurre una decisión de una C. A. La única posibilidad es que se acuda al Tribunal Supremo para que su sala tercera acuerde unas medidas cautelares de suspensión del decreto ley hasta que el Constitucional resuelva.

Supongo que lo primero que van a alegar las comunidades es que no se trata de una medida de urgencia como para que se legisle a través de decreto ley, pues debería ser una ley orgánica. Sin embargo, la doctrina de nuestro Constitucional es tan laxa en esta materia que todo es posible. De hecho, se está legislando últimamente a través de decretos leyes, porque se aduce que es urgente. Por eso, mucho me temo que no dé la razón a las comunidades de Madrid, Murcia, Castilla y León, Aragón, Andalucía y Galicia, porque en este caso sí existe una urgencia, dada la situación de los menores y de la imposibilidad material de acogerlos por parte de Canarias y de Ceuta. Otra cosa es que la desigualdad entre comunidades autónomas sea legal.

En cualquier caso, la realidad es que el pasado 19 de marzo ya se publicó en el BOE el RDL 2/25 de 18 de marzo, que reparte niños y adolescentes inmigrantes de la forma diseñada desde el Ejecutivo central. Ahora, será el Congreso de los Diputados el que lo aprobará, gracias, entre otros, a los votos del fugado.

