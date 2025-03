La burguesía americana al desnudo

Las plataformas de streaming, con Netflix a la cabeza, se hicieron muy populares estrenando de una vez todos los episodios de cada temporada de una serie. El elemento de intriga y expectación solo residía en los estrenos de las siguientes temporadas, con un año o dos de lapsus que a los fans de las series en cuestión se nos hacen interminables. Netflix sigue manteniendo la estrategia en muchas series, pero no en las más costosas de producir y, por tanto, las más esperadas por la audiencia. El resto de plataformas se apuntaron a la fórmula del estreno semanal escalonado desde el principio.

Digo esto por verbalizar mi cabreo a la hora de tener que esperar hasta el 7 de abril para el último episodio de The White Lotus. Y es que la serie creada por Mike White, y que está en su tercera temporada, engancha al espectador por su propia estructura narrativa, que repite temporada a temporada sin variación alguna. Las respectivas tramas comienzan con el hallazgo de un cadáver no identificado al final del primer episodio de la temporada, en el que asistimos también a la presentación de las ‘dramatis personae’. El juego intelectual para los espectadores a partir de ahí consiste en ir desvelando las pistas sobre la apenas entevista víctima. No se trata solo de descubrir al asesino sino quién es el muerto y cómo lo han matado.

Pero lo más interesante con mucho de The White Lotus es su disección con bisturí quirúrgico de las actidudes y comportamiento de la burguesía americana, cuya capacidad de gasto en hoteles como The White Lotus y otros lujos viajeros es proverbial. Vemos a la familia original (en cada temporada es distinta) interactuando con los empleados del hotel (la mezcla de amabilidad y exigencias tiránicas es antológica), entre ellos mismos y (lo más interesante) con algún otro americano al que consideran de los suyos por el hecho de ser compatriotas, pero cuyas intenciones y pasado suelen ser inconfesables.

Ese fresco de personajes e interacciones son el telón de fondo en el que la tragedia (que se masca desde el primer momento, una sensación exacerbada por la prodigiosa banda sonora) se desenvuelve lentamente capítulo a capítulo. Mi recomendación es que esperes hasta el 7 de abril hasta se estrene el capítulo final y hacer un maratón el fin de semana. Si la empiezas a ver ya, atente a las consecuencias.

