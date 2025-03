Carl Sagan falleció en el más absoluto agnosticismo, convencido de que todo se acababa en aquel momento y en aquel lugar. Afrontó estoicamente su muerte, con la certeza de que sus restos se desintegrarían paulatinamente, volviendo a ser el polvo de estrellas del que estamos compuestos, tal y como era al principio de los tiempos. Ni siquiera en aquel último momento aceptó la idea de que pudiera haber un «más allá», o de que algún día volvería a encontrarse con sus seres queridos.

Aunque pensaba que la religión nos ayudaba a entender el mundo, y por qué no decirlo, a sobrellevarlo, nunca le dio la menor credibilidad a la posibilidad de que exista un «Creador», de que hayamos sido creados con un propósito. Desde esa perspectiva, parece que seamos meros granos de arena flotando en el aire, a merced de un golpe de viento. Para él somos simplemente el resultado de la acción de las leyes físicas, las mismas que gobiernan el resto del universo. En otras palabras, sufrimos el mismo destino que los planetas o las estrellas. Lo digo así porque me suena mejor, y me consuela más pensar que somos como las estrellas, y no pensar que somos como las moscas. La verdad es que sus teorías tienen razón en una cosa: en que vivimos como si fuésemos a ser eternos, igual que lo hace una mosca, o por ser más poéticos, una mariposa, que vuela sin saber que el ciclo de su vida dura apenas unas semanas.

Pero hay una cosa buena en todo este revuelto de polvo de estrellas, y es que, si ha sido el azar, sin orden ninguno, el que nos ha colocado aquí y ahora, entonces encontrarnos con las personas que nos rodean -especialmente los que nos quieren y nos hacen la vida agradable- es simplemente una bonita casualidad. Me hace sentir afortunada pensar que el azar ha querido beneficiarme de tener a mis padres. Nunca lo digo aquí, es verdad, pero tuve unos padres buenísimos. O mis hermanos y el feeling que tenemos entre nosotros, el mismo que digo a mis hijos que conserven con su vida. O el hombre de los números. Me ha costado casi veinte años conseguir entenderle, pero cuánto vales la pena. No sé qué dirá Carl Sagan de esto. Y, por supuesto, mis hijos. Auténtico polvo de estrellas. Es una bonita casualidad, no me digas que no.

Y si es verdad que todo es como dice y al final no hay más allá, si no volveremos a encontrarnos, y todo es fruto del azar, al menos queda el consuelo de saber que, tras desintegrarnos, seguiremos existiendo, imagino que a través de recuerdos de los que nos han conocido, igual que vemos el brillo de estrellas remotas, muertas y extinguidas hace millones de años, pero vivas para nosotros porque su luz sigue viajando por el espacio, y las seguimos viendo lucir igual que cuando estaban vivas.

Quien sabe si sólo somos polvo de estrellas.

