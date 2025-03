Las tesis del abuelo

Mi abuelo, de oficio agricultor, tenía dos teorías que por aquellos antaños me parecían extravagantes, pero con el paso del tiempo juzgo cada vez más atinadas, hasta el punto de que lo considero el mejor analista internacional que he conocido por su capacidad de anticipación. La primera: «Todas las generaciones han vivido una guerra». Y precisaba: «Yo he vivido una guerra; tú vivirás otra». ¿Qué guerra voy a vivir yo, abuelo? le preguntaba, inquieto. «No sé. Pero vivirás una guerra, la que sea». La otra teoría: «Cuídate del ‘peligro amarillo’. Los chinos son infinitos e invadirán la Tierra».

La invasión amarilla ya está aquí, manque pacífica: en cada esquina de mi barrio hay un bazar chino, muy útiles, sobre todo a deshoras. Y ahora van para allá Zapatero y Sánchez para animarlos a que nos invadan un poco más, porque los aranceles del país más liberal del mundo nos achican el espacio vital. El ‘peligro amarillo’ de mi abuelo se ha convertido en una aparente oportunidad.

En cuanto a la guerra, desde Europa nos acaban de invitar a que dejemos temblando las estanterías de los Mercadona con el acopio de víveres, por si viene el ruso. A ver si va a ser esta la guerra que me profetizó mi abuelo a la edad que ahora tengo yo.

Lo cierto es que mi generación ya ha vivido algunas, aunque televisadas y sin que los bombarderos descargaran sobre nuestras cabezas, pero esto no es un alivio, pues nadie puede aliviarse de ver cómo se cometen genocidios, se asesina a niños o se promueven matanzas de represalia a otras matanzas para dejar el territorio expedito a la construcción de resorts, o cómo se desguaza un país para beneficio de los que se decían sus aliados frente al invasor.

Mi generación no ha vivido una guerra según contemos la distancia a los campos de operaciones, pero ya se ha naturalizado que hemos de estar preparados para entrar en acción, y aunque al rearme lo llamen otra cosa (como a la crisis la llamaron desaceleración), estamos advertidos por las tesis de los abuelos, que no usaban eufemismos.

