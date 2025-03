A propósito de mi columna sobre la importancia de las mamografías, han sido muchas y muy diversas las conversaciones sobre el tema «pecho».

Si bien aún resulta tabú hablar de mamoplastias de aumento, de sus pros y sus contras, el aumento de pecho es la cirugía, estética o reparadora, más demandada en nuestro país. Se estima que a unas 16.000 mujeres se le realiza esta intervención cada año. Las modas son importantísimas, tanto para la economía como para la sociedad; lo que llevamos puesto o implantado refleja eso que queremos ser, pero, por favor, no nos vendan la intencionalidad como reflejo a una expresión de identidad.

Tal vez sea una crítica demasiado destructiva hacia las decisiones que otras toman, ya que no me incumben, pero cada vez son más numerosas las mujeres de mi entorno (familia, pacientes o amigas) que hablan con crudeza de la realidad que supone convivir con el peso consensuado en gel de silicona o suero salino. Tampoco tendría la mínima importancia si un altísimo porcentaje de esas mujeres que deciden aumentar su pecho lo hicieran por sentirse mejor con ellas mismas o como cirugía reparadora.

Lo que realmente nos fastidia a algunas, puesto que resulta escandaloso, es el altísimo número de féminas sometidas a una intervención donde se las anestesia de manera general y se les introduce un cuerpo extraño sin un conocimiento certero de que vaya a ser bienvenido, porque esta sociedad heteropatriarcal -y con ínfulas de voyerista con alta carga de testosterona- disfruta admirando un generoso escote, unas buenas «peras» esculpidas para gusto del consumidor. Esta idea de contentar a la masculinidad crea una cultura hostil, eso lo sabemos todas. Vaya desde aquí un homenaje a la feminidad sin necesidad de hipersexualizarse por nadie, más que para una misma.

¿Qué tipo de sociedad normaliza que una chica de 16 años pida como regalo de cumpleaños un aumento de pecho? (Existen casos justificados en los que podría realizarse). ¿Qué tipo de padres son los que aprueban y pagan esta intervención?

Es muy peligroso contribuir a las modas sin cultivar el intelecto. En pocos años seremos un colectivo de guapos ignorantes, y daremos la razón a todos los estereotipos en los que nos han encasillado si alguien no equilibra esta balanza de superficialidad. Y no me malinterpreten, este artículo lo escribo bajo el secador de un salón de belleza, donde, después, tengo cita para una pedicura. Me encanta la feminidad cuando implica ‘motu proprio’. Sería la última en cuestionar cualquier decisión estética que tome una mujer, tal vez por eso mi temor a que se malinterprete que quiera posicionarme contra las prótesis de pecho sin parecer Bernarda Alba recién enviudada, como adalid de la censura.

Tengo una pluma para escribir y un espacio en este medio, si una igual me pide abrir un debate que personalmente le afecta, puede contar con mi espada.

Suscríbete para seguir leyendo