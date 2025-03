Mujeres por la integridad y la coherencia personal

Hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir en el museo de Molina de Segura a la proyección de un documental sobre Pedro Urraca Rendueles, y la presentación de una novela correspondiente y complementaria. Ambas obras, la una cinematográfica, la otra literaria, centradas en las correrías del personaje y en la dictadura que las patrocinó, son producto del empeño de Loreto Urraca en investigar sobre la personalidad y la dedicación profesional de su abuelo paterno y, por otra parte, por tomar distancia de él y repudiarlo como posicionamiento personal, en vistas al conocimiento obtenido de su bien documentada investigación.

Un breve apunte sobre este sujeto, por el posible despiste acerca de la historia reciente de nuestro país entre los jóvenes, a los que siempre se les acababa el curso antes de llegar a las lecciones del final del libro (las de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia) y también por disipar la amnesia fomentada en los viejos por los descendientes de los ganadores de la guerra (que han devenido «ganadores de La Paz», como dice Rafael Reig en su novela de 2013 Todo está perdonado) y que ahora, a lomos de la ultraderecha galopante, siguen empeñados en la apropiación y tergiversación del discurso, así como en la obstrucción sistemática del saneamiento de las heridas perpetradas en el tejido del cuerpo social por la represión franquista. ¡Con lo saludable que sería una «cicatrización por segunda intención» después de haber drenado y aireado cunetas y fosas comunes! por ejemplo. ¡Ay, Ley de Memoria Histórica, con el potencial terapéutico que tienes y lo poquito que te aplicamos! En fin, retomamos.

Pedro Urraca fue un agente de la policía franquista que, bajo el seudónimo de «Unamuno», agente E-8001 de la Gestapo, actuó en la Francia bajo la ocupación alemana, persiguiendo, capturando y entregando a los refugiados republicanos españoles al gobierno franquista, y a miembros de la resistencia francesa al régimen de Vichy y a los nazis. Fue un elemento operativo y vinculante del triángulo Franco-Petáin-Hitler. Un personaje siniestro y criminal, al que su única nieta describe como poseedor de la frialdad del psicópata: «su único interés era él mismo», comenta Loreto en el coloquio. Un fanático que usó su ideario como escalera y escudo con el fin de ocupar y preservar sus privilegios de clase para vivir en lujosa opulencia, en la época en que el grueso del país sobrevivía entre la miseria y la penuria.

De las muchas presas que se cobró Pedro Urraca, alías «el cazador de rojos», las más valiosas para él -y a las que habría exhibido en las paredes de su salón con chimenea, como hacen los cazadores con sus trofeos de caza- fueron el político catalán Lluís Companys y el líder de la resistencia francesa, Jean Moulin. A Manuel Azaña, el que fuera presidente de la República, no se lo pudo cobrar, aunque ya lo tenía rastreado y localizado. Se murió antes de ser cazado. La muerte, pues, libró a uno de la humillación y la tortura que le esperaban a este lado de los Pirineos, y al otro de poder alardear de la captura de la presa más codiciada.

Loreto, la nieta, nos cuenta a través del documental, y luego en el coloquio añade detalles, de su sorpresa ante la lectura fortuita de un artículo periodístico que alude a su abuelo y le desvela una parte de la biografía del mismo que ella desconocía. De la consternación al comprobar la veracidad de los hechos, la profundidad y el alcance que tuvo la dedicación «profesional» de su abuelo. Y del abrumador sentimiento de vergüenza que la invade, en primera instancia, al descubrir su apellido impregnado de las miasmas de la indignidad. Nos cuenta también del esfuerzo de la investigación, que ha resultado ser un trabajo de inestimable valor por la preservación de la memoria histórica, de las críticas y presiones soportadas por su empeño en la divulgación y en la repulsa. Y cuando le hacemos un elogio de admiración por su valentía, nos devuelve una mirada perpleja; no se siente especialmente definida por el calificativo de «valiente», pero todo su gesto asiente y su mirada afirma cuando aludimos a la integridad y a la coherencia. «¡Eso es -admite-, es una cuestión de integridad y de coherencia personal!»

Nos quedamos impresionadas y reflexivas. Agradecemos a Loreto Urraca lo que nos narra de su propia vivencia personal, que, al fin y al cabo, como ella misma dijo, contó con la «ventaja» de no haber llegado nunca a establecer vínculos de apego con sus abuelos paternos, con quienes tuvo su primer encuentro personal a los 18 años y no quedó sellado por sentimiento de ternura o calidez alguna, sino todo lo contrario, por la gélida sensación de ser objeto de un interés meramente utilitarista por parte de sus abuelos hacia ella, como posible cuidadora en su etapa de decrépita vejez. Y lo extrapolamos a las vivencias de tantas mujeres, que habiendo desarrollado poderosos vínculos de apego con figuras de referencia terroríficas -tanto a nivel ideológico como afectivo (padres abusivos, parejas maltratadoras, entornos laborales acosadores, etc)- de las que desprenderse y distanciarse, supone también no sólo un desgarro identitario o la desintegración del sentimiento de pertenencia, sino el temor y la inseguridad por el grado de parasitismo psíquico que tales figuras significativas les han dejado.

Nos solidarizamos con todas ellas, reconociendo el esfuerzo y la energía que se requieren para liberarse de ciertas ataduras identitarias, sacar la cabeza del hoyo de la vergüenza en pos de una mayor integridad y coherencia personal. Pero esto ya será tema de otro artículo.

