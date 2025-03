Una luz perversa

Yo tampoco leeré el odioso libro. Estoy convencido de que el mal no es interesante, sino vulgar, morboso, vacío, y corrompe todo lo que cae dentro de su cerco de sombra. Y, además, es aburrido. El autor ha explicado que su intención era hacer «un viaje literario al corazón de un asesino», a la manera de Truman Capote en A sangre fría: tratar de comprender la mente de alguien capaz de asesinar a sus propios hijos. Para ello, tomó la decisión de hablar únicamente con él.

Pensó que introducir cualquier otro punto de vista le desviaría de su objetivo. Al parecer, la conclusión a la que llega, tras dos años de cartas y conversaciones en prisión, es que se trata de un hombre corriente, que no sufre ningún trastorno mental ni tiene problemas para distinguir el bien del mal. ¿Qué otra cosa podría descubrir? Si te metes en la cabeza de un hombre, como dice que quería hacer, lo que encuentras es un hombre, uno más, «como muchos de nuestros vecinos». Con la salvedad de que este mató a sus hijos.

Pero si hay algo que puede hacer interesante y relevante un caso como este no es la mente del asesino, sino todo lo que hay más allá, lo que esa mente destruyó. Por eso la novela de Capote sí tiene valor universal. Su propósito era explorar los efectos de un crimen atroz: la destrucción de una familia y los valores que representaba, la propagación del miedo en una comunidad. Es decir, todo lo que el autor deja fuera de su odiado libro. De esa forma, la pura estupidez es lo único que podía descubrir con su investigación.

Ahora bien, no veo ningún motivo por el que el libro no deba ser publicado. ¿Qué hago yo -se dirá el autor- que no hayan hecho los periodistas en los medios todos estos años? ¿Por qué debemos deducir que se quiere convertir en negocio una tragedia ajena? El asesino y el asesinato existieron, son reales. Y un crimen no es un asunto privado. Solo estaría justificado coartar la libertad de expresión en el caso de que en el libro se divulguen datos falsos que atenten contra el honor de las víctimas. La intimidad personal y familiar deben ser protegidas, pero en esa intimidad también está el asesino y tiene derecho a contar su historia. A partir de ahí es la ley quien debe proteger a las víctimas, no la censura.

En lugar de censurar el libro, es preferible confiar en la capacidad de los lectores para decidir si es o no de su interés. El público sabrá ver que importa la víctima, no el verdugo, que en una historia como esta el mal no enseña nada, sino cómo nos enfrentamos a él. Hay una serie de mucho éxito que lo refleja muy bien. Adolescencia, compuesta de cuatro momentos alrededor de un asesinato incomprensible, ofrece una exploración multidimensional que va más allá del acto criminal. La obra reflexiona sobre el acoso escolar, las perturbaciones de la adolescencia, la responsabilidad de la familia para construir un retrato complejo de la sociedad contemporánea. En otra investigación literaria y periodística también muy valiosa, La ciudad de los vivos, su autor, Nicola Lagioia, advertía del peligro de equivocarse sobre el lugar donde ponemos el foco: «El asesinato arroja luz sobre la víctima y el verdugo, y siempre es una luz parcial, una luz perversa: el asesinato es el mal y el mal es el narrador de la historia. El asesinato arroja luz sobre sí mismo para dejar el resto en sombras, para que víctima y verdugo se confundan en la excepcionalidad de lo sucedido».

