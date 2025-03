La primavera de la sanidad murciana

«El miedo y las tinieblas del espíritu se disipan mediante la contemplación y el conocimiento de la naturaleza», Lucrecio, De rerum natura.

El Quattrocento en la Florencia de los Médici fue una época de efervescencia creativa, no sólo en las artes figurativas. El hallazgo y divulgación por Poggio Bracciolini de un ejemplar de la obra de Lucrecio, De rerum natura (Sobre la naturaleza de las cosas), a principios del siglo XV en un monasterio alemán, supuso una nueva perspectiva en el pensamiento bajomedieval. Ciertamente que a ello contribuyó una lenta evolución previa, la acumulación de la riqueza, el florecimiento comercial y un espíritu transformador imbuido en las poderosas oligarquías, que ríete tú del club Bilderberg o de los masca del Forbes.

Los Médici fueron extraordinarios mecenas porque sabían que el florecimiento de su familia era inseparable de su ciudad, de manera que el esplendor de Florencia contribuía al suyo propio. No es una deducción lógico-filosófica, sino un axioma, una evidencia que no precisa razonamiento, ‘va de soi’ en francés, ‘of course’ en inglés. Hoy hablaríamos de retroalimentación. Permíteme, querido lector, que invite al contraste con los tiempos modernos y nuestra propia ciudad.

La Primavera de Sandro Botticelli no es un cuadro bonito de lindos colores al gusto de la época, sino una auténtica alegoría del pensamiento y los nuevos tiempos que conocemos como Renacimiento. El nombre es lo suficientemente expresivo, pues como el propio Lucrecio nos enseña, nada nace de la nada, ni de la gracia divina de los dioses, pues su origen está en lo que previamente existe. La naturaleza vegetal nos ilustra con la semilla, conjugada en pasivo, lo que en el reino animal se convierte en pura acción.

Los mitos clásicos nos hablan del renacimiento de Proserpina que regresa del Hades cada primavera, como una alegoría del continuo renacer de la vida, que retorna tras el tiempo invernal (o infernal). La historia de la humanidad no es distinta a la naturaleza y podemos examinar la Edad Media como un largo periodo de oscuridad antes del Renacimiento (podríamos matizar ampliamente esta afirmación). Reconocemos el siglo XIV como un resurgimiento de la razón, del canon clásico, como en la Grecia de Fidias, el hombre (otro día hablaremos de la mujer en la Antigüedad) vuelve a ser la medida de todas las cosas.

La Primavera de Botticelli representa ese renacimiento del mundo clásico, pero también de la sociedad, de la filosofía, de las artes y el conocimiento, una nueva manera de ver el mundo desprendida de la trascendencia divina como un lastre castrante, opresor, bajo el imperio del pecado y la culpa. Cierto es que el pintor había representado a los miembros de la familia florentina en La adoración de los Magos, son las servidumbres del mecenazgo, pero la alegoría de La Primavera es una clara referencia al renacimiento de la vida, de las artes y del pensamiento.

Hay momentos en la historia que parecen condensar un sinfín de líneas convergentes, como en la fisión nuclear, en la que un átomo se descompone en núcleos más pequeños, desplegando una energía descomunal que se expande a todo el espacio abarcable. Eso fue el Renacimiento, pero no es único en la historia del pensamiento. ¿Estamos en un momento similar? El desarrollo de la inteligencia artificial se presenta como un reto que sólo puede abordarse colectivamente, dada la dimensión globalizada de nuestro mundo. Los retos técnicos son apenas un atisbo de lo que debe suponer para el conocimiento y para el desarrollo humano. La infinidad de aprovechamientos y de oportunidades sólo es comparable a los temores de un mundo dominado por la tecnocracia y un utilitarismo de la rentabilidad económica y política, tan lejos del mecenazgo constructivo de los Médici.

Mucho más cerca, la Consejería de Sanidad murciana anuncia la aplicación de la IA al sistema sanitario y, en especial, a las listas de espera (La Opinión, 22-III). El anuncio provocaría irrisión si no fuera porque mi amigo Tomás Martínez Reinón falleció hace unos días esperando una intervención quirúrgica que, de simple, pasaría por un coser y cantar, programada después una demora de meses interminables y algún retraso adicional. Era una persona estupenda, alma de un coro de aficionados al que llevamos dedicados algunos desvelos propios y de mi corazón más cercano. No hay inteligencia que valga a mi amigo ni a sus desconsolados deudos, tampoco la hay en nuestro sistema sanitario murciano, y que me perdonen quienes pierden la vida en ello, por activa o por pasiva.

