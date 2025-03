La nostalgia como factor político

Es curioso hasta qué punto la nostalgia es un factor relevante en la política actual. Se aprecia claramente en cómo un partido de extrema derecha como Vox se aprovecha de la visión idealizada del régimen de Franco para ganar adeptos entre los viejos y (lo más sorprendente) entre sus nietos, a los que las redes sociales han vendido una burra desdentada como si fuera un caballo de carreras. Gentes a las que les ha ido fenomenal en su vida activa, añoran a la vejez a un rancio dictador militar que tuvo la inmensa suerte de que la Guerra Fría estimulara el interés de los Estados Unidos por salvar a su régimen del callejón sin salida en el que él mismo había metido a España. En paralelo, el régimen sanchista utiliza la nostalgia de sus propios viejos para rodear de gloria y ensalzar una lucha antifranquista que apenas existió.

Pero lo que pasa en España con nuestra ultraderecha (y su correspondiente némesis woke) no es nada comparado con el fenómeno de la nostalgia por tiempos pasados que sacude el mundo y fomenta el tradicionalismo reaccionario, que es lo que une a Trump, Orbán, Le Pen o Abascal. Especialmente preocupante (por su dimensión y repercusiones planetarias) es lo que está sucediendo en Estados Unidos. No hay que ser muy espabilado para entender que el lema Make America Great Again no es otra cosa que una promesa a los estados del interior de Estados Unidos de volver a una economía basada en empleos de cuello azul. El programa económico de Donald Trump tiene explicación solo si entendemos el sistema electoral de Estados Unidos, que hace que los territorios trumpistas tengan un peso escandalosamente mayor que los dominados por los demócratas. Son los estados más blancos, de menor nivel cultural y más religiosos.

El afán por expulsar la mano de obra barata constituida por los inmigrantes y devolver la manufactura a los territorios del Medio Oeste americano (un concepto más político que geográfico) para que sus habitantes (especialmente los de menor nivel) vuelvan a emplearse en las industria, es una utopía teñida de nostalgia condenada irremisiblemente al fracaso. Pero solo en términos económicos, no políticos, porque políticamente se ha evidenciado como una carta ganadora para Trump y (en eso están las apuestas) para su presunto sucesor, el corrosivo ultraderechista, cristiano renacido y autor de éxito J.D. Vance.

Que Dios nos pille confesados.

