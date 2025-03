Una calle para El Chicheri

Entrevisté en los años mozos, en uno de los primeros números de este periódico, a Emilio Chicheri. El titular era: «Soy un músico de gran en verga dura». Inconcebible hoy, en estos tiempos de nuevo puritanismo en que la ironía está proscrita. Pero al Chicheri nadie ha conseguido meterlo en vereda porque es un rockero de rancio abolengo, y los viejos rockeros nunca popean.

En las letras de sus composiciones se transparenta que es murciano de Alcantarilla con la misma legitimidad que a otros se les notaba que eran de Menphis. Fue el adelantado que en tiempos de la Movida tuvo la ocurrencia de inventar un rock murciano con aquel grupo, Acequia, con el que cantaba que bajando en su moto a todo meter desde la Cresta del Callo veía abajo ‘tó el mogollón’, cuando las luces de la noche murciana no eran de solitarias farolas led sino de tantos bares interminablemente abiertos: «Es de noche y no llevo luz, / es igual, yo voy encendido». Y adverdía: «Quitate, no voy a parar. / Es igual, siempre es un lío».

Es verdad que no para, no ha parado desde entonces, siempre en su hábitat, cualquier escenario en espacios abiertos o en la estrechez de un garito. En algunos bares, como La Boca del Lobo, formaba parte del mobiliario. Sus gafas, como de culo de vaso, son engañosas, pues en vez de lupas parecían faros con los que barría el espacio y no se le escapaba una literalmente hablando.

Si Mick Jagger fue nombrado Caballero del Imperio Británico nada debiera impedir que el pleno del ayuntamiento de Alcantarilla que se celebrará mañana le dedique al trotacarreteras Chicheri, un grande entre los grandes, una calle del municipio, que será un lugar de cita para que se hagan selfies con la placa todos los rockeros murcianos, un personal que tanto lo quiere y tanto le debe. Y más porque si hay algo que no se puede discutir sobre el Chicheri es que es ‘un hombre de calle’.

