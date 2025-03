En qué se parece 2025 a 1984

Los innumerables lectores de Eric Arthur Blair, más conocido por su seudónimo George Orwell, celebramos con regocijo que el 1984 de la historia real no se pareciera en absoluto al 1984 del libro de nuestro admirado autor. No lo sabíamos entonces, pero básicamente 1984 fue el año en el que la URSS, el referente del comunismo que el mismo Orwell había retratado ferozmente en Granja de Animales, comenzó a desmoronarse. Los 80 fueron una década en la que maduró la revolución individualista de los 60, y coincidió con un período de bonanza económica como no se había visto desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Probablemente nuestra alegría fue prematura. Aún la tecnología de reconocimiento facial no se había inventado, ni las redes sociales habían enfrentado a hermano contra hermano, ni las grandes megacompañías tecnológicas americanas amenazaban con dominar el mundo.

Y así hemos llegado al mundo orwelliano, en el que tres potencias mundiales se disputaban el dominio mundial. En el visionario relato de Orwell esas potencias se unen entre ellas de dos en dos y se enfrentan a la tercera en una secuencia interminable de alianzas y conflictos. Eurasia, Oceanía y Asia Oriental se las arreglan para estar siempre en guerra, pero con alianzas alternativas. Eso permite mantener en tensión al pueblo para que no discuta las directrices del Partido y así consolidar en el poder indefinidamente a las respectivas oligarquías dominantes. Algo premonitorio de 1984 es que las alianzas entre las potencias se rompen de un día para otro. La coherencia del relato histórico se mantiene reescribiendo libros y periódicos.

Desgraciadamente, y contra todo pronóstico, nuestro mundo se ha convertido en el mundo de 1984 a partir del ascenso del protodictador que ocupa la Casa Blanca desde hace unos pocos meses. Los enemigos de Estados Unidos son ahora sus antiguos amigos, los países democráticos occidentales. Mientras, antiguos enemigos como Rusia y su dictador Vladimir Putin son objeto de admiración y adulación. Del mundo básicamente monopolar de los años 90 del siglo pasado evolucionamos al mundo bipolar de principios de este siglo y hemos entrado en un abrir y cerrar de ojos en un mundo multipolar en donde Estados Unidos, la alianza de China y Rusia, y Europa en sentido amplio (con Reino Unido y Canadá incluidos) se enfrentan entre sí y se odian mutuamente. O probablemente de forma alternativa, siguiendo literalmente el paradigma orwelliano.

