Muero porque no muero

Hace unos días, a un alpinista profesional que participaba en un reportaje televisivo le preguntaban si era consciente del riesgo que corría practicando este deporte, y él contestaba: «Sí, claro, pero prefiero morir de felicidad que morir de viejo». Sentí que estaba siendo completamente sincero, y pensé lo estimulante que sería poder elegir uno mismo el estado anímico con el que desea morir -cuando toque, que no hay prisa-, e incluso poder hacerlo en más de una ocasión, para experimentar varios de esos estados, lo cual añadiría, además, el aliciente de vivir también varias vidas, pero me dicen que no, que esto técnicamente es imposible. Qué pena. Aunque muchos pensarán que con morir una sola vez ya tienen bastante e incluso hasta les sobra.

Por tanto, habrá que «conformarse» con hacerlo en sentido figurado y morir sin morir cuando los deseos, los afectos o las pasiones nos conduzcan a dramatizar nuestra situación emocional y a utilizar la palabra muerte como máxima expresión de un sentimiento intenso: morir de amor, «porque el amor cuando no muere mata; porque amores que matan nunca mueren», canta Sabina. Morir de miedo ante la intensidad de nuestros temores. Morir de pena cuando la tristeza nos abraza. Morir de risa frente a una situación extremadamente graciosa. Morir de placer, de éxito, de hambre, de frío…

Es más, junto a este tipo de expresiones, utilizamos otras igualmente cotidianas en las que no tenemos ningún reparo en usar las palabras morir-muerte-muerto con total naturalidad: «esto está de muerte», «no quiero verlo ni muerto», «habla hasta con los muertos», «me muero de ganas», o incluso las utilicemos para bautizar un postre: «muerte por chocolate».

Sin embargo, es curioso cómo en un contexto literal la palabra muerte se convierte en una palabra tabú. En una palabra difícil de pronunciar que nos pone la piel de gallina tan solo con imaginarla. ¿Por qué? ¿Quizá porque sepamos que todos estamos en la misma lista?

Y ante ese «yuyu» por nombrar lo innombrable, recurrimos, a discreción, a los eufemismos más dispares para definir la muerte de alguien: «ha pasado a mejor vida», «se ha ido al otro barrio», «ha estirado la pata», «ya está descansando»…, en fin, la vida al revés. «Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero».

Pero, volviendo al alpinista y a su afirmación de morir feliz si le tocara hacerlo en la montaña, testimonio del que no tengo la menor duda de su literalidad, me pregunto, y ahí lo dejo -sentidos figurados y eufemismos aparte-: ¿por cuántas cosas de las que nos rodean en la vida estaríamos dispuestos a morir felizmente? Pocas, ¿verdad? O incluso, en algunos casos, puede que hasta ninguna.

