Sánchez utiliza a los inmigrantes como mercancía

Código penal a la carta para los golpistas del 1-O, indulto y amnistía a cambio de votos, reuniones bilaterales en Suiza con un prófugo de la Justicia, financiación privilegiada a través de un cupo insolidario, condonación de deuda para que entre todos paguemos los pufos del independentismo catalán… y ahora, entrega de las competencias de inmigración y control de fronteras a quienes quieren romper España.

La lista de concesiones de Pedro Sánchez al separatismo a cambio de su permanencia en el poder es ya interminable. Sabemos de sobra que carece de límites en su objetivo de atornillarse al sillón de la Moncloa, para lo que no tiene impedimento alguno en someterse a todos y cada uno de los chantajes y dictados de Puigdemont. Pero este último acuerdo, que atenta contra la libertad y la igualdad, las normas más elementales de convivencia y el principio de soberanía nacional, es un absoluto y completo disparate y una humillación a España y los españoles.

Fue el propio Sánchez el que no hace mucho señalaba que no se podían transferir las competencias de inmigración a Cataluña, aunque también sabemos que su palabra no tiene ningún valor, y que sus «cambios de opinión» son frecuentes y varían a su conveniencia. Pero lo último ha sido ya surrealista: el mismísimo decreto que establece el reparto de los menores extranjeros no acompañados proclama hasta siete veces que inmigración y extranjería son competencia exclusiva del Estado. Lo nunca visto: un decreto del Gobierno de España que desmiente y deja como mentiroso al propio Ejecutivo y a su presidente.

La verdad es que los separatistas no necesitan ya una declaración de independencia: el ‘procés’ ahora lo lidera e impulsa desde la Moncloa el propio Pedro Sánchez. La cesión de las competencias de inmigración y el control de las fronteras no es sino un paso más en el plan de ingeniería social del independentismo para que los españoles sean tratados como extranjeros en su propio país. Para que, ya que Cataluña no puede salirse de España, que España vaya saliendo de Cataluña.

Es además otra humillación para la Región de Murcia y toda España que Sánchez acuerde con Puigdemont, un delincuente que no puede pisar suelo español porque sería conducido de forma inmediata a la cárcel, el reparto de menores entre las comunidades autónomas. De forma injusta y arbitraria, sin tan siquiera hablar con el resto de las autonomías. Porque, además de un trágala, es un escándalo que el pacto incluya que de los 4.000 menores que saldrán de Canarias, solo entre 20 y 30 jóvenes no acompañados serán tutelados por Cataluña.

Es una vergüenza que Pedro Sánchez, que ve racismo y xenofobia en cada acuerdo o pacto que no cuente con su visto bueno, utilice a los menores inmigrantes como mercancía para garantizarse siquiera unos meses más en la Moncloa. A tal extremo llega la falta de escrúpulos de quien se dedica todos los días a dar lecciones de sensibilidad social y «progresismo».

Y mientras todo esto sucede, los socialistas de la Región aplauden con entusiasmo el indigno pacto de inmigración de su jefe Sánchez con el prófugo de la Justicia. Nada nuevo bajo el sol: con Vélez o con Lucas, siguen sometiéndose y acatando sin rechistar los caprichos de un presidente acabado, que, por su enfermiza obsesión por el poder, ha convertido a España en una nación que cada día tiene que soportar humillación tras humillación.

El principal problema que tenemos en España es tener que sufrir al presidente del Gobierno más débil y egocéntrico de la historia de nuestra democracia, alguien que no duda en vender a su país y sus ciudadanos día tras día para dormir una noche más en la Moncloa. Porque no nos llamemos a engaño: si bien es cierto que quienes han pedido las transferencias en extranjería han sido los independentistas catalanes, quien pondrá su firma en su contenido racista y xenófobo será un señor cuyo nombre es Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

