Nada por supuesto en los Presupuestos

Ilustración de Leonard Beard / Leonard Beard

Hay dos maneras de aprobar los Presupuestos de la Comunidad para 2025. Una, mediante un pacto PP/PSOE; otra, lo mismo con PP/Vox. Esto, sobre el papel. Los socialistas, antes con Pepe Vélez y ahora con Francisco Lucas, vienen pidiendo una reunión con el presidente, Fernando López Miras, para expresarle su disposición al acuerdo, pero San Esteban sigue ignorando la posibilidad de ese encuentro. O por mejor decir, más que ignorarlo lo desestima de antemano.

Si el PP aisla a Vox, Vox aislará al PP

La lógica del PSOE se establece como modo de que el PP quede liberado de compromisos con la ultraderecha que afectarían a políticas sobre inmigración y medio ambiente, entre otras. Y la de los populares para rechazar esta ‘colaboración’, en boca del portavoz, Marcos Ortuño, en que los socialistas murcianos validan la alianza preferente de su partido con grupos independentistas que se benefician de las políticas económicas y financieras del Estado en detrimento y discriminación del resto de Comunidades, entre ellas la murciana, amén de otros posicionamientos que, a juicio de los populares, no contribuyen al interés general de la Región: trasvase, financiación autonómica y otros.

PP y PSOE teatralizan así un desentendimiento que a nadie puede sorprender. Tendría un impacto extraordinario, desde luego, que con la que está cayendo en el Congreso de los Diputados, la Región de Murcia sorprendiera con un pacto a la alemana, aunque solo se limitara a una única ley, la presupuestaria.

A los socialistas les vendría de perlas, pues de un lado podrían vender que su oposición es constructiva, alejada del ‘no a todo’, y de otro que ponen coto de manera eficaz a la influencia de la ultraderecha, además de prestar oídos a sectores sociales de la Región, empresarios y sindicatos, que abogan por la aprobación urgente de las cuentas públicas. El estreno de Lucas como secretario general de los socialistas expresaría en ese supuesto un giro que colocaría al PSOE en un espacio de mayor relevancia, y a él mismo le otorgaría una imagen más independiente como líder.

Puede suponerse que ese capítulo de intereses no se lo va a regalar el PP, que salvaría los Presupuestos, sí, pero a costa de quedar encadenado el resto de legislatura por una oposición frontal de Vox, pues los de Abascal remitirían continuamente a los populares a que recabaran apoyos de sus ‘nuevos socios’.

La resaca Mazón

El antecedente del pacto valenciano ha allanado el camino para que la solución sea la previsible. Aunque PP y Vox tomen formalmente distancias aludiendo a que Carlos Mazón ha pactado con los abascales por las circunstancias excepcionales de la reconstrucción tras la dana, el hecho es que se trata de un punto de inflexión para recuperar una colaboración parlamentaria natural entre las derechas.

López Miras ya da pistas sobre que su partido no traspasará ninguna ‘línea roja’ en su pacto con Vox, pues viene a asegurar que en política inmigratoria el PP sostiene (con los matices que se quieran) una posición similar. Al presidente murciano le está viniendo bien, a ese respecto, la percepción de que las líneas de actuación en Europa están virando hacia el concepto de ‘inmigración ordenada’, y hasta el reciente acuerdo de Pedro Sánchez con Junts, partido que a efectos del fenómeno inmigratorio es tanto o más estricto que Vox, relativiza actitudes más abiertas y en cierto modo cancela el exclusivo criterio de solidaridad en favor de otras consideraciones menos altruistas. En cuanto a las prescripciones medioambientales europeas, el presidente murciano ya ha amagado con su colisión con intereses de desarrollo de sectores económicos de la Región. Digamos que el camino está siendo aplanado para que un pacto presupuestario ‘a la valenciana’ pueda ser presentado como la convergencia de mutuas coincidencias más que como un rosario de cesiones.

La única erosión que prevén los populares es la derivada de los discursos triunfalistas de Abascal, siempre dispuesto a entender estos pactos como el regreso del PP a la buena senda, que se produce por su inducción. Esto más el sobresalto permanente de que Vox es insaciable, y obtenida una cota impone otra más alta para la que quizá el Gobierno popular no está preparado. Ayer mismo, Abascal lanzaba un nuevo lema: «Ni pacto verde, ni pacto migratorio, ni plan de islamización de España. Ya saben por donde no vamos a pasar», mensaje dirigido al PP, y expresamente al PP murciano, contra la opinión del consejero de Educación, Víctor Marín, quien ha aplicado en algunos colegios el programa nacional de lengua árabe y cultura marroquí, bajo el supuesto de que «creemos en una sociedad tolerante». Esto, para Abascal, va contra la integración y supone un «plan de suicidio cultural», por lo que advierte que no vayan a él a pedirle la aprobación de los Presupuestos si antes no derogan esa iniciativa. Palabra de Santi, es decir, sin vuelta atrás.

Por tanto, con Vox no vale la vaselina, pues su fortaleza está en el rigor ideológico, y siempre sube el listón de sus demandas cuando el PP va aceptando las que le arrima en primer lugar. La última es la mencionada: el Gobierno regional tendrá que eliminar el programa de árabe para colegios con amplia población de alumnado marroquí. Lo hará. ¿Y qué vendrá después?

Lo que diga Bambú

La aprobación de los Presupuestos de la Región es perentoria, no solo por razones funcionales obvias, sino porque difícilmente puede sostener el PP su crítica a Sánchez por no presentrar por segundo periodo consecutivo los suyos al Congreso si en las Comunidades gobernadas por los populares sucede tres cuartas partes de lo mismo. Disponemos de suficiente experiencia como para saber que los asuntos principales se deciden desde arriba, tal vez con la excepción en su Comunidad de Mazón, quien suele ir por libre con independencia del impacto que sus decisiones tengan en la sede central de Génova, pero más temprano que tarde le llegará la factura, en concreto cuando la jueza del caso de la dana lo impute, que está al caer (ya está merodeando), y ahí caerá también él necesariamente. Los equipos de López Miras y de José Ángel Antelo llevan hablando sobre los Presupuestos desde primeros de año, pero ambas partes saben que no habrá nada conclusivo hasta que Bambú, sede nacional de Vox, lance el visto bueno, que no puede tardar demasiado. O tardará demasiado.

La formalidad de la cortesía

Queda claro que la política general en el pulso PP/PSOE, extremadamente polarizado, determina los acuerdos territoriales para los Presupuestos, y esta es una clave inequívoca que a nadie puede engañar ni siquiera para especular con un acuerdo ocasional entre ambos partidos en los territorios en que, como la Región de Murcia, los populares no disponen de mayoría absoluta. Pero hay un aspecto de la cuestión que a este comentarista le parece importante, que podríamos definir como de cortesía. Si el PSOE quiere hablar con el PP sobre los Presupuestos ¿por qué el Gobierno se niega a darle audiencia? Y más cuando en estas fechas la normalidad democrática exigiría una entrevista entre López Miras y Lucas como mero gesto protocolario para que el segundo tome contacto con el presidente en su calidad de nuevo líder del primer partido de la oposición. Las formalidades nunca son prescindibles, aun a sabiendas de su escaso interés práctico.

El PP no quiere dar oxígeno al PSOE, ni siquiera tomándolo en consideración, y tal vez como estrategia política sea legítima. Los populares pueden expresar quejas razonables más allá del pretexto de las diferencias políticas en asuntos capitales. Por ejemplo, la parálisis de los Presupuestos nacionales obligan al Gobierno regional a diseñar los suyos sin el dato fundamental de las entregas a cuenta que recibirá del Estado, y un año más se parte de unas cuentas estructuralmente limitadas por la persistencia de un modelo de financiación desfasado e injusto que el Gobierno central no ha sabido o no ha querido revisar mientras está en otras cosas. Pero son problemas que Lucas también ha señalado, incluso ante el propio Sánchez, lo que indica que hay un espacio compartido, y los espacios compartidos deben ser aprovechados, a la vista de que son muy pocos. En todo caso, por muy razonables que desde la perspectiva del PP sean los reproches al PSOE, éste es un partido al que el Gobierno debe una interlocución, precisamente en contraste con lo que se le afea a Sánchez respecto de Feijóo. Las críticas son más coherentes si se predica con el ejemplo.

Ajustes en el PSOE

A todo esto, el PSOE está en proceso de ajuste tras su congreso regional. El primer envite es la sucesión de Pepe Vélez en la Asamblea Regional, quien abandona su escaño para regresar a su actividad profesional y de paso aliviar al partido de las posibles consecuencias que podría arrastrar su paso por el banquillo en el caso de la plaza de toros de Calasparra, asunto menor, sin duda, pero molesto. Hay rumores encontrados sobre la intención de que su lugar lo ocupe Jordi Arce, también calasparreño, principal asesor de Vélez, y asimismo imputado en el mismo caso. El problema es que tendría que darle el pase Pedro López, el siguiente en la lista, actual concejal del ayuntamiento de Murcia y secretario general de una de las agrupaciones capitalinas que apostó por Diego Conesa en las primarias. López mantuvo afinidad con Vélez, pero cuando éste renunció a competir por la secretaría general no vio en Lucas a su sucesor natural, de modo que éste tal vez preferiría el acceso de Arce, pero esto no puede ocurrir sin la aquiescencia del depositario legítimo del escaño.

También podría darse alguna discrepancia en el nombramiento para la nueva portavocía parlamentaria, hasta ahora en manos de Vélez. Éste, dicen, preferiría que su heredera fuera Carmina Fernández, quien siendo leal al exsecretario general también mantiene una excelente relación con María González Veracruz, a pesar de la distancia entre ambos políticos. Sin embargo, Lucas parece preferir que el puesto lo ocupe el jovencísimo nuevo secretario general de Águilas, Juan Andrés Torres, quien para algunos socialistas supone una revelación en cuanto a sus capacidades y responde a la perfección al lema del ‘cambio generacional’ predicado por el nuevo líder regional.

Son ajustes internos en el entreacto de la aprobación de los Presupuestos, de la que el PSOE quedará relegado, pero el PP no parece tenerlo del todo hecho con Vox, a juzgar por las últimas demandas de Abascal, insaciable e insatisfecho depredador. Y así pasan los días.