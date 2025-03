Fotografía de Belén Unzurrunzaga.

No sé cuántas borrascas seguidas llevamos, he perdido la cuenta. Las goteras en casa se han puesto cómodas y ahora no sólo tengo una relación estable con un paraguas, sino que las palanganas quieren empadronarse en casa; se las ve a gusto viviendo en el centro. No sé cuánto podré aguantar este conflicto húmedo, pero con el fin de ir aproximando posturas, le agradezco a Martinho, así se llama la última borrasca, que nos haya dado una tregua esta semana. Salí a la calle el pasado miércoles para celebrar en familia el Día del Padre y santo de tres Unzu, y más que San José, parecía el día de Reyes. Un miércoles disfrazado de domingo, con mucha gente por la calle con bolsas de regalos que abarrotaron la ciudad.

Me ha dado por cocinar. Entre las goteras, plásticos en el suelo y el caos húmedo en el que vivo en las últimas semanas decidí crear una nueva tradición familiar: prepararles una paella de pollo y verduras como hacía mamá los domingos, para celebrar el santo de mi padre, hermano y sobrino. Pero como no tengo término medio, mientras dejaba el sofrito y demás arreglos listos para el día siguiente, era la hora de cenar y quise preparar algo rico. ¡Qué levante la mano quién durante su adolescencia no soportaba la coliflor! Yo fui una de esas adolescentes que se pasó años odiando el sabor y el olor, y ahora diré, sin pudor, que preparo una crema de coliflor con trocitos de bacon salteados con mantequilla y un toque de vinagre de vino increíble. De fondo, mientras cocinaba y la lluvia no cesaba, en casa sonaba Cigarettes After Sex. De la paella de pollo y verduras, mejor no hablamos; a mi favor diré que lo importante es la intención y cariño que le puse. Los miembros de mi familia, unos benditos, se comieron sin rechistar hasta el último grano de arroz, no creo que haya mayor prueba de amor. Junto a conducir y fregar platos, cocinar se suma a la lista de cosas que me relajan. Quizás hacer una paella aún no me relaja, pero todo llegará.

No me gusta mi cuello, como la escritora Nora Epron dice en su libro, No me gusta mi cuello: y otras reflexiones sobre el hecho de ser mujer… Últimamente lo miro demasiado, quizás es donde más veo el paso del tiempo. Quién sabe, igual acabo como la gran Carmen Sevilla, poniéndome papel celo para estirarlo. Me ha dado por escuchar música italiana. Todo suena mejor en italiano: «Dio come ti amo quando ci abbracciamo. Ovunque siamo mentre il mondo va, e va, e va, e va, e va...». He bailado LunaPop y su 50 Special. He llorado mucho también esta semana, en la ducha, mirando fotos familiares... no reprimo mis sentimientos, sólo dejo que suceda. Diez meses sin ti esta semana, te echo mucho de menos, pero como me dijo Luis, un señor jubilado al que conocí en uno de esos bares de barra de aluminio esta semana, para el que soy un demonio emplumado, pero muy graciosa: «Bebo cerveza y me va como Dios».

Decía el grupo Emilia, Pardo y Bazán en el concierto del ciclo Microsonidos: «el único lugar seguro es un ser humano», aunque yo lo dudo, pero la frase me gustó. Apunto frases en el bloc de notas del teléfono, luego no me acuerdo del contexto o de a quién se la escuché o de donde las he sacado, pero al leerlas me siguen gustando. Ahora subrayo frases de libros, es mi pasatiempo en estas semanas algo desocupadas donde mi único objetivo es no perderme de vista. Estoy leyendo Los días perfectos, de Jacobo Bergareche, para cambiar un poco el tercio y dejar un rato el duelo. Un lector me dijo que seguiría lloviendo y que siguiera escribiendo. Me gusta esta nueva manera de escribir sobre lo cotidiano, hablar de lo sencillo, de la vida, y dejar la política por un rato, me aburre y decepciona. Veo con horror cada vez más cerca un pacto PP-Vox a la valenciana en la Región para aprobar los presupuestos, y aunque sea bueno tener presupuestos, las alianzas con los ultras nunca traen nada bueno. Lo bueno será que Martinho se despida, lo de las goteras será más difícil, pero no imposible. Al paraguas y al chubasquero estoy deseando darles vacaciones. Ya está aquí la primavera, aunque más tímida que nunca, se resiste a dejarse ver cómo ella sabe hacerlo. Ojalá con el cambio de hora se venga arriba, la necesitamos. Yo seguiré por aquí, cocinando, conduciendo, fregando algún plato y disfrutando de estas líneas, encontrando en ellas, por un momento, un poco de paz.