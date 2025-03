‘Lisístrata’, siempre de actualidad

Mala opinión. Una mujer, de unos 45 años, a un hombre de similar edad, parados en la calle, en la puerta de un supermercado: «Tu hermana Juana es un bicho, Luis, un bicho asqueroso». (He cambiado los nombres, claro, pero lo demás es exacto).

Un gran trabajo. He leído el discurso de apertura del curso académico de la Real Academia Alfonso X ‘el Sabio’ pronunciado por el catedrático Javier Díez de Revenga. Lo ha dedicado al estudio en profundidad de un extenso poema de Jorge Guillén, Salvación de la primavera, 220 versos, que comenzó en 1931 y acabó en 1934. De cómo el profesor ha realizado su acercamiento al poema se podrían escribir decenas de folios. Al ser esto un apunte solo diré que, nada más terminar de leerlo, comencé de nuevo y llegué al final degustando las estrofas del poeta y entusiasmado ante la profundidad y el saber del analista. Un ejemplo del lenguaje del ensayo, en el que en un párrafo escribe: «El poeta está ocioso y atento, y ese cuerpo en su reposo adquiere toda la grandeza…», y, entonces, añade: «El atento le va otorgando proporciones cósmicas, calma, soledad, lejanía… y surgen efectos cromáticos, blancos y rubios sobre la tersura de la amada». («El atento…», «efectos cromáticos...», ¿a que mola?).

En la parte alta. Por fin esta Región aparece en una estadística en la parte superior y no en la maldita cola según costumbre. Se trata de la de divorcios, que tampoco es que sea un gran logro. Quizá muchos piensan que en esta Comunidad tan pequeña, con un clima tan agradable, abierta al mar y con las montañas al norte, las parejas vivíamos una vida larga juntos en paz y armonía. Pues, no, amigos. Hasta nueve divorcios diarios se producen aquí cada día. En 2024 hemos llegado a la muy significativa cifra de 3.293 demandas de disolución matrimonial. Parece ser que nos aguantamos poco los unos a las otras y las otras a los unos por estas tierras. En esto somos los cuartos de España.

Es una lata. Dos mujeres van por el paseo del Malecón de Murcia, el martes, con un paraguas cada una porque llueve: «Por lo menos, los embalses estarán cogiendo agua, pero, hija, qué follón de lluvia», dice una de ellas. (La palabra «follón» se está perdiendo. En el Quijote ya estaba).

Escandalizada por Aristófanes. Qué gracia lo de Lisístrata en Linares. La concejala de Igualdad del pueblo interrumpió y prohibió una función de teatro donde se estaba representando esta obra clásica griega. Es genial que algo que escribió Aristófanes hace 2.500 años todavía les provoque escándalo a algunos, o a algunas, sobre todo, si son políticos. Habría que haber estado allí para ver lo que ocurrió. En el escenario, las mujeres griegas están hasta las narices de que sus maridos se vean envueltos en guerras continuamente y se ponen de acuerdo en que no volverán a tener sexo con ellos hasta que no dejen las armas, todo esto con un lenguaje bastante procaz. Y, entonces, la edil se pone en pie y dice que paren de representar la obra, que aquello es un escándalo y que la prohíbe de inmediato. Se ha hecho famosa, la responsable municipal...

Crueldad. Un amigo me dice: «No puedo entender por qué tantos aspavientos con el reparto de los menores inmigrantes. ¿Será porque casi todos son africanos, es decir, negros? Hemos acogido a 230.000 inmigrantes ucranianos desde que comenzó la invasión de su país. Nada más en Torrevieja están empadronados 9.500 ucranianos. Y, ahora, ¿nos vamos a asustar porque repartan por toda España a 4.500 inmigrantes menores?» Y añade: «Lo veo tan inhumano, tan cruel…».

El infinito y más allá. Rafael Toledo, investigador de la UPCT, ha participado en la misión Euclid de la Agencia Espacial Europea en la que han detectado 26 millones de galaxias en unas zonas del universo que están observando. Piénselo ustedes por un momento: 26 millones de galaxias, que contienen miles de millones de estrellas como el Sol con sus sistemas de planetas y lunas. ¿Y nosotros? ¿Qué somos en este contexto? ¿Qué es en realidad este planeta más bien pequeño colocado a la distancia justa de su estrella para que pueda surgir la vida, y que, pasados miles de millones de años, ha evolucionado hasta llegar a crear seres capaces de observar y comprender todo este tinglado? Acoquina un poco, ¿verdad?

Terror. La palabra «guerra» se pronuncia, se lee, se escucha cada día con más naturalidad por parte de los políticos. En Francia, se ha publicado una lista de las cosas que se deben preparar en una mochila por si se tuviera que salir hacia un refugio huyendo de algún tipo de ataque. Latas de conserva, agua, una linterna, una navaja, etc. Qué miedo, oiga.

El momento clave del mes. Una enfermera a otra, caminando por el exterior de hospital de la Arrixaca de Murcia: «Me paso la vida esperando que llegue el día 30 para cobrar».

'Adolescencia'. He visto la serie inglesa de cuatro capítulos Adolescencia. Es buenísima, pero dura como el pedernal. El ambiente que presenta tanto en el instituto de enseñanza como en el vecindario de los protagonistas es para dar que pensar sobre la sociedad actual del Reino Unido. Y debe ser así, porque no creo que los realizadores de la serie se hubieran atrevido a retratarla de este modo si no se correspondiera con la verdad. Y qué actores, aguantando una cámara en su rostro durante minutos sin decir nada, hablando con una mirada, con un pequeño gesto. Desde luego, no va de amor y lujo, pero es una serie magnífica.

